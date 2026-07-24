El festival del Cante de las Minas ya tiene semifinalistas

El Festival Internacional del Cante de las Minas está a las puertas de arrancar su edición número 65, para la que ya se ha presentado su programación con más de 50 actividades culturales y se han confirmado algunos premiados con el 'Castillete de oro'. Ahora, se han dado a conocer los semifinalistas de cada una de las categorías de concurso: ‘Lámpara Minera’ (cante), ‘Bordón Minero’ (toque), ‘Desplante’ (baile) y ‘Filón’ (instrumentista flamenco). El próximo 8 de agosto se celebrará la velada final en el Antiguo Mercado Público de La Unión donde se conocerá a los galardonados, no sin antes pasar por las semifinales del 5 al 7 del mismo mes.

Un jurado a la altura

El jurado estará formado por seis personalidades del flamenco, acompañados del abogado Juan José Carrión ejerciendo de secretario. Algunos miembros del comité fueron galardonados en ediciones anteriores del festival, como es el caso del bailaor Eduardo Guerrero (premio ‘Desplante’ 2013) y el cantaor y flamencólogo Juan Pinilla (Lámpara Minera 2007). A ellos se suman dos figuras relacionadas con el estudio y la difusión del flamenco: José Manuel Gamboa, crítico y estudioso del flamenco, y Kyoko Shikaze, que destaca en la difusión y proyección internacional del flamenco. Cierran el jurado Juan Parrilla, instrumentista y compositor, y Paco Paredes, trovero e investigador. Juntos valorarán a un total de diez cantaores, cinco guitarristas, tres bailaoras y tres bailaores y cuatro instrumentistas que mostrarán su talento en piano, clarinete y flauta.

Categoría de cante

Todos los clasificados para hacerse con la ‘Lámpara Minera’ son andaluces, seis hombres y cuatro mujeres que competirán por alzarse con el galardón de cante. Las semifinalistas son: Isabel María Rico Nieto, Estrella Rodríguez Molina ‘Estrella de Manuela’, Raquel Salas Rosado ‘Raquel Salas’ y Ana Lorenzo Álvez ‘Ana Lorenzo’. Todas ellas son grandes conocedoras de los diferentes estilos del cante flamenco, como taranta, minera, caña, levantica, alegrías y granaína.

En cuanto a los hombres, los semifinalistas son: Rafael Plantón Heredia ‘Rafa de Calli’, Bernardo Javier Miranda Luna ‘Bernardo Miranda’, Francisco Javier Heredia Hernández ‘Isco Heredia’, Sebastián Cruz Márquez ‘Sebastián Cruz’, Iván González Carpio ‘Iván Carpio’ y José Antonio Romero Pérez ‘El Perrito’. Sus estilos más destacados incluyen las ya mencionadas minera y taranta, a los que se suman malagueña y abandolao, cantiñas, soleá, cartagenera, tientos, seguiriya, guajiras, polo y petenera.

Toque, baile e instrumentistas

En la categoría de toque encontramos al primer murciano de la lista de semifinalistas: Pablo Barrionuevo Bernal ‘Pablo Barrionuevo’, quien estudió Guitarra flamenca en el Conservatorio Superior de Música de Murcia. Los otros artistas que buscarán alzar el ‘Bordón Minero’ son Zongren Duan ‘Duan’ (Shanghái-Sevilla); Rubén Campos Campos ‘Rubén Campos’ (Granada); Diego Antonio Fernández Montoya ‘Pino Losada’ (Madrid); y Pablo Campos Triguero ‘Pablo Campos’ (Granada).

Respecto al premio ‘Desplante’, otro murciano podría ser el premiado: Marcos Morales Raya ‘Marcos Morales’, docente en Conservatorio de Música de Cartagena. El galardón se disputará entre el murciano y otros cinco bailaores y bailaoras: Susana Sánchez Jiménez ‘Susana Sánchez’ (Granada); Lucía Fernández González ‘Lucía La Bronce’ (Sevilla); Lisiane Sfair Denardi ‘Lisi Sfair’ (Brasil/Madrid); Roberto Peralta Serrano ‘Rober El Moreno’ (Granada); y Daniel Saltares Ponce ‘Daniel Saltares’ (Cádiz).

Finalmente, los aspirantes al ‘Filón’ son el sevillano José Miguel Castaño Molina ‘Josemi Castaño’ (piano y clarinete); la zafrense María Antonia Suárez Montaño ‘Ostalinda Suárez’ (flauta); el benicarlando Juan Antonio Cortés Martí ‘Juan Cortés’ (piano); y el valenciano Carlos Ferrer Peralta ‘Karlos Nao’ (flauta).