Festival
Fan Futura Fest, epicentro de la Generación Z
Artistas murcianos y nacionales protagonizan esta edición del festival de Los Alcázares al que acudirán miles de jóvenes de la Región
El Parque del Gonio de Los Alcázares vuelve a convertirse en el epicentro de la Generación Z con un festival que ofrece una fusión perfecta entre la electrónica, el new pop y la música urbana. El cartel de esta sexta edición reúne a más de una treintena de artistas de la escena urbana, alternativa y electrónica, entre los que destacan Walls -en su único concierto en la Región de Murcia este año-, Ralphie Choo, Cupido, Depresión Sonora, Soge Culebra y muchos más.
Lejos de responder a una única etiqueta, vuelve a reunir propuestas que entienden la música desde la libertad creativa. Ahí conviven el pop emocional de Walls, el universo inclasificable de Ralphie Choo, la personalidad de Barry B, la sensibilidad de MVRK, la capacidad de Cupido para moverse entre la nostalgia y la inmediatez, el lenguaje sin pudor de LOrna o la mirada generacional de Depresión Sonora. Artistas con lenguajes muy distintos, de Gara Durán a Xina Mora, de Pipiolas a Madbel, y de ahí a Rata, pero unidos por una misma forma de entender la creación sin complejos, sin fronteras estilísticas y con la personalidad suficiente para construir un discurso propio, tácito o expreso.
Animal Sound Group, organizadora del Festival, anunció los últimos nombres que completan el cartel de esta edición, que se celebrará los días 24 y 25 de julio. Es el caso de Marquitos, uno de los artistas y productores más genuinos que ha dado España en los últimos años, con letras cargadas de verdad e impresionantes instrumentales para evocar emociones y sensaciones. Es folk, electrónica, hip hop y todo lo que se propone, porque su visión no admite límites y su estilo es capaz de impregnar cualquier género. También se sumó el murciano Soge Culebra, un talento emergente de la música urbana que ha conquistado a millones de oyentes con su estilo único y su voz inigualable. Su sello distintivo es la combinación de letras emocionales con ritmos pegadizos, y su mezcla de géneros para crear una identidad propia. Otra con sello murciano que vuelve al Fan Futura Fest es Julia Cry, una de las voces femeninas más prometedoras de la música urbana, con influencias afro y jazz. Se estrenan en este escenario el artista de San Javier Javi Zapata y el madrileño Zetazen, considerado una de las voces más personales del rap español actual. El grupo murciano Matraca, que ganó el Concurso de Bandas de Fan Futura, completa el cartel.
En el escenario de DJs, los protagonistas de las sesiones serán Antídoto y Animal Sound. En el escenario de electrónica, los encargados de poner el sonido serán Xina Mora, Virtual Diva, Orojondo, Lorena Llanes, Madbel, Andreales, Dani BM, Dlphin & Paul Martin, Maxvll, Olivia Babe, Otto Tiff, Pichi, Sami, Nadi y Zurdo.
El Fan Futura Fest es una de las claves para disfrutar de nueva escena y del estío murciano.
Fan Futura Fest
Lugar: Parque del Gonio, Los Alcázares.
Fecha y hora: Viernes 24 y sábado 25, a las 18.30h
Precio: Desde 29€. Abono: 45€
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