Libros
Elvira Sastre, en el videopódcast del suplemento 'ABRIL': "La palabra y la imagen son dos herramientas muy poderosas"
La escritora protagoniza esta semana 'Libros y Cosas' con su último libro, 'En defensa de la memoria'
María Soto
La escritora Elvira Sastre (Segovia, 1992) es la invitada de esta semana en 'Libros y Cosas', el videopódcast del suplemento 'ABRIL'. La autora acude al plató de grabación de Prensa Ibérica en Madrid para hablar con Inés Martín Rodrigo y Álex Sàlmon de su nuevo libro, 'En defensa de la memoria' (Alfaguara), pero también del resto de su trayectoria literaria, en la que figuran el premio Biblioteca Breve y un éxito sin precedentes para un poeta español en Latinoamérica.
En esa última obra, la autora refleja su mundo interior tanto con palabras como con imágenes, estableciendo un diálogo entre ambos que resalta su composición estética. Costumbrismo, naturaleza, sencillez, hogar, raíces, detalles, un proyecto, vibrante y emotivo; una suerte de cuaderno de bitácora vital conmovedor e imprescindible al que Sastre llegó fruto de una necesidad y desde el convencimiento de que lo que se dice, cómo se dice, es crucial en la escritura.
Así lo explica durante la charla, al ser preguntado por el título del libro, 'En defensa de la memoria': "Las palabras importan, importan en general y a mí me importan mucho, siento que tienen mucho peso. En este caso, para mí la palabra memoria tiene muchos significados, social, histórica, política, emocional y también esta cosa medio abstracta donde guardamos las cosas que nos importan y que ya se pierden y se deshacen, la memoria sigue siendo un poco ese refugio de amparo. Quería defender todo eso a través de la palabra y de la imagen, dos herramientas muy poderosas".
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Fuente: El Periódico
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