El Cuervarrozk vuelve a Calasparra: La Guardia encabeza el cartel de la 29ª edición

La 29ª edición del legendario festival Cuervarrozk llega a Calasparra este fin de semana. La Guardia, que están en la carretera celebrando su 40 aniversario, y el icónico dúo formado por Santiago Campillo & Miguel Bañón encabezan el cartel, donde también están las bandas emergentes Today No Fuck (pop punk), Wakame (rock alternativo), los calasparreños Teína y el combo de Laura & The Hist.

Liderados por su vocalista Manuel España, La Guardia hacen parada en el Cuervarrozk con un espectáculo en el que sonarán todos los grandes éxitos que han creado a lo largo de su trayectoria, interpretados con la excelente calidad que caracteriza a esta formación granadina.

El Mundo tras el cristal, Mil calles llevan hacia ti, Cuando brille el sol, La Carretera, Vámonos, Te seguiré y muchos otros éxitos imprescindibles volverán a sonar para el público, reafirmando su lugar como parte esencial de la cultura musical y de la historia del pop-rock español.

Por otro lado, vuelven 24 años después al escenario del Cuervarrozk dos figuras de la escena regional: Santiago Campillo y Miguel Bañón. Campillo, reconocido por su trabajo con M-Clan y su sólida carrera en solitario, es uno de los grandes guitarristas del país, especialista en slide y con dominio del pedal steel. Junto a él, Bañón aporta una voz cálida, expresiva y llena de matices, una de las más personales del rock murciano y alma de Los Marañones. En formato acústico, ambos revisitan clásicos del rock y el blues junto a composiciones propias, logrando un sonido íntimo y envolvente. Su depurado estilo, el equilibrio entre guitarras y voces y su conexión artística convierten cada actuación en una experiencia cercana y genuina.