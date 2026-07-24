Auténticas leyendas del jazz fusión para la despedida del Jazz San Javier

El barcelonés Lluís Coloma, gran maestro del blues y el boogie woogie al piano en España, invita en Jazz San Javier a sumergirse en el enérgico mundo de esos géneros con un concierto especial, diseñado a medida para la clausura de la 28ª edición del festival. Sus actuaciones al piano están llenas de virtuosismo, frescura y espontaneidad; por ello es reclamado constantemente para tocar a nivel internacional en los mejores festivales del mundo, donde destaca por su gran dinamismo contagioso.

Para tocar boogie-woogie al piano hace falta mucha mano izquierda. Lluís Coloma (1973) es el gran especialista en nuestro país. A los 13 años tuvo una revelación viendo Gran bola de fuego, el biopic sobre Jerry Lee Lewis. Empezó por Jerry Lee, pasando por Roosevelt Sykes y Alan Price, hasta dar con la raíz de esa música hipnótica y eufórica. Es uno de los pianistas más activos y reconocidos de la escena europea en el campo del blues y el boogie woogie. Se alejó poco a poco del piano clásico para dedicarse de manera autodidacta exclusivamente al rock & roll.

Basado en su fantástico álbum de 2011, Rockin' my Blues in Chicago, un disco a piano solo que rinde tributo a los pianistas de blues de Chicago, grabado en la misma Windy City y producido por Barrelhouse Chuck, Coloma presenta una revisión y adaptación de gran parte de sus temas y otros nuevos, con un quinteto electrizante Manolo Germán al contrabajo, Julian Vaughn a la batería, Kid Carlos a la guitarra, y la potente voz de la cantante franco-estadounidense Nicole Rochelle.

Durante su carrera profesional, Lluís ha tocado con músicos de la talla de James Harman, Bob Kirkpatrick Texas, Corey Harris, Manu Dibango, Sharon Jones, Axel Zwingenberger, Philippe Lejeune, Rob Rio..., y ha teloneado a Koko Taylor, Jimmy Rogers, James Cotton, Tom Principato, Big Time Sarah, George Clinton & Funkadelic, Dirty Dozen Brass Band, Kenny Garrett... Este embajador del blues & boogie woogie es reconocido en Europa y Asia como un virtuoso del piano en estos estilos. Su música es única, con un especial toque personal que le convierte en pianista y compositor excepcional, combinando el blues y el jazz con sus influencias musicales catalanas y españolas.

Fusión Experience Quartet

Una clase magistral de jazz fusión y world music contemporánea pondrá el cierre por todo lo alto la 28ª edición del festival internacional de Jazz San Javier. Fusión Experience Quartet es una cumbre de maestros que promete ser un evento imperdible para los entusiastas del jazz fusión. Liderado por el legendario baterista Dave Weckl, el conjunto reúne a Richard Bona, Ciro Manna y Mica Lecoq, una alineación excepcional: músicos de renombre mundial unidos por el ritmo, la elegancia y una visión global. Una experiencia sonora intensa y sin fronteras.

Fusion Experience Quartet nació de una idea del guitarrista y productor Ciro Manna con el objetivo de unir a músicos de diferentes culturas y orígenes artísticos. Fusiona diversas culturas musicales en una experiencia sonora única y extraordinaria.

Dave Weckl, leyenda de la batería de jazz/fusión, conocido por su larga trayectoria con la Chick Corea Electric Band y su increíble destreza técnica, ha tocado con artistas como George Benson, Paul Simon, Madonna, Mike Stern, Frank Gambale, John Patitucci, Michael Brecker, Robert Plant y Lee Ritenour.

En el bajo y la voz, Richard Bona, que tocó junto a Joe Zawinul, defiende una refinada sensibilidad afrocontemporánea; bajista y multiinstrumentista de renombre mundial y ganador del Grammy, trae las raíces de su tierra con su inconfundible timbre vocal, fusionando la tradición africana con influencias del jazz. Ha colaborado con Herbie Hancock, Quincy Jones, Chick Corea, Sting, Pat Metheny, Stevie Wonder y Bobby McFerrin.

Mica Lecoq, versátil y visionario pionero del crossover, pianista y teclista con sólida formación en jazz, transita hábilmente entre diferentes estilos musicales. Ha tocado con Jean-Luc Ponty, Jean-Marie Ecay y Dominique Di Piazza.

Ciro Manna, uno de los guitarristas más respetados de Italia, es conocido por su trabajo como músico de sesión y por sus colaboraciones internacionales con Paul Gilbert, Guthrie Govan, Andy Timmons, Simon Phillips y Greg Howe. Su visión musical ha dado vida a este ambicioso y cautivador proyecto: un supergrupo que promete llevar la música fusión a nuevas alturas, una experiencia caracterizada por ritmos cautivadores, melodías inolvidables e improvisaciones espectaculares. Prepárate para un viaje sonoro que desafía los límites de la música. Una magnífica noche de verano con auténticas leyendas del jazz fusión.