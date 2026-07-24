Los Alcázares baila salsa y bachata con un festival gratuito

Los Alcázares volverá a vivir una de las grandes citas del verano con la celebración del L.A. Bachata & Salsa Summer Fest 2026, que tendrá lugar el próximo viernes 31 de julio, desde las 21.00 horas, en la Plaza del Espejo. Un evento gratuito que reunirá a miles de personas en torno a la música latina, el baile y el mejor ambiente junto al Mar Menor.

El festival regresa tras el éxito cosechado en su última edición, cuando reunió a más de 3.200 asistentes, consolidándose como uno de los encuentros de bachata y salsa más importantes del litoral y una de las grandes propuestas del calendario estival de Los Alcázares.

Durante toda la noche, el público podrá disfrutar de conciertos en directo, espectaculares exhibiciones de baile, animaciones, sorpresas y sesiones de los mejores DJs, además de un cartel que reúne a reconocidos artistas nacionales e internacionales del panorama de la bachata y la salsa. Algunos de los artistas que participarán en el festival son Dama, Chris Paradise, Sonce, Guillermo Espinosa y Davyd Freyre.

El Ayuntamiento de Los Alcázares invita tanto a vecinos como a visitantes a disfrutar de una velada única, en un enclave privilegiado frente al Mar Menor, donde la música, el baile y el turismo vuelven a darse la mano para ofrecer una experiencia inolvidable.