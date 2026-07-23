ZZ Top lleva su inconfundible rock tejano y blues universal a Murcia

Pocas bandas pueden presumir de haber convertido una identidad tan marcada en un sello universal. Casi seis décadas después de su nacimiento, en 1969, ZZ Top sigue siendo sinónimo de boogie, blues tejano y rock de carretera. Este jueves, Billy Gibbons y Frank Beard —tras el fallecimiento en 2021 del bajista Dusty Hill, sustituido por Elwood Francis— llevarán ese legado a la Plaza de Toros de Murcia.

Apodados como ‘la pequeña banda de Texas’, ZZ Top ha construido una trayectoria única. Su sonido hunde las raíces en el blues eléctrico de maestros como Muddy Waters y John Lee Hooker, pero siempre estuvo acompañado de un espíritu desenfadado, letras cargadas de dobles sentidos, coches, carreteras y estética tejana. Esa mezcla les permitió conectar tanto con los amantes del blues más ortodoxo como con el gran público.

Un legado de acero

La banda nació oficialmente en 1969 de la mano del guitarrista Billy Gibbons, que procedía del grupo psicodélico Moving Sidewalks. Tras varios cambios de formación, encontró la química definitiva junto a Dusty Hill y Frank Beard, un trío que permaneció inalterable durante más de medio siglo.

Los primeros álbumes, ZZ Top’s First Album (1971) y Rio Grande Mud (1972), consolidaron su propuesta, aunque fue Tres Hombres (1973) el disco que marcó un antes y un después. Con himnos como La Grange, la banda consiguió definir un sonido propio en el que confluyen el blues de Memphis y el carácter áspero del sur de Texas. A partir de entonces llegaron trabajos como Fandango! o Tejas, además de giras mastodónticas que reforzaron su condición de fenómeno de masas.

Su popularidad dio un salto definitivo en los años ochenta. Mientras MTV revolucionaba la industria musical, ZZ Top encontró el equilibrio entre su esencia blues y una producción más cercana al rock comercial, incorporando sintetizadores sin renunciar a su personalidad. El álbum Eliminator (1983), con éxitos como Gimme All Your Lovin, Sharp Dressed Man o Legs, superó los diez millones de copias vendidas y convirtió al grupo en un icono de la cultura popular. Sus inconfundibles barbas, gafas de sol y sombreros tejanos pasaron a formar parte de la iconografía del rock.

Lejos de convertirse en una banda anclada en la nostalgia, ZZ Top ha seguido publicando discos y recorriendo escenarios durante las últimas décadas. La muerte de Dusty Hill en 2021 no puso fin a la historia del grupo, ya que, siguiendo el deseo del propio músico, Elwood Francis asumió el bajo para mantener vivo un legado que continúa llenando recintos en todo el mundo.

Más de cincuenta años después de su debut, ZZ Top conserva intacta la reputación de ser una de las grandes bandas de directo del rock. Este jueves, la Plaza de Toros de Murcia recibirá a un grupo que ha sabido convertir el blues tejano en un lenguaje universal y que sigue demostrando que los clásicos también pueden sonar plenamente vigentes.