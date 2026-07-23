Rodrigo Cuevas agota las entradas en La Mar de Músicas

Rodrigo Cuevas, el gran reclamo de una de las citas más esperadas de La Mar de Músicas, actuará este jueves en una jornada dedicada a las nuevas miradas sobre el folclore español. El artista asturiano regresará tres años después al festival para presentar Manual de belleza, su último trabajo, en un concierto que colgó el cartel de entradas agotadas hace semanas y que cerrará la programación del día en el Auditorio Paco Martín.

Considerado uno de los grandes renovadores de la música tradicional peninsular, Cuevas ha construido una propuesta artística en la que conviven el folclore asturiano, la electrónica, la copla, el cabaret y la performance.

Su forma de reinterpretar las raíces populares lo ha convertido en una de las voces más singulares del panorama musical español. Más que recuperar la tradición, el asturiano la transforma y la proyecta hacia el presente, convirtiéndola en un vehículo para reflexionar sobre la identidad, la cultura popular y la libertad.

En Manual de belleza reivindica la belleza de lo cotidiano y de lo rural, manteniendo el carácter provocador y festivo que ha definido toda su trayectoria. Su actuación comenzará a las 23.00 horas en el Auditorio Paco Martín del Parque Torres.

Diversidad de géneros

La jornada arrancará a las 19.00 horas en la plaza del CIM con El Pantorrillas, que presentará Palomo Cojo, un trabajo que revisita las músicas tradicionales del sureste español desde una perspectiva contemporánea y reivindicativa, recuperando géneros como las jotas, las malagueñas o las parrandas para hablar de identidad y diversidad.

A las 20.00 horas será el turno de Bewis de la Rosa, una de las creadoras más originales de la escena nacional, cuyo rap rural fusiona música, danza y performance con un discurso que aborda la comunidad, el territorio, la memoria y la justicia social.

Raül Refree y Niño de Elche / L. O.

A continuación, Raül Refree y Niño de Elche llevarán a la plaza del Ayuntamiento Cru+es, una propuesta que transita entre la electrónica experimental, la poesía de Yannis Ritsos y la espiritualidad, en una experiencia concebida como un ritual escénico.

El concierto del dúo precederá al esperado regreso de Rodrigo Cuevas y completará una de las jornadas más ambiciosas y heterogéneas de la presente edición de La Mar de Músicas, en la que tradición y vanguardia volverán a encontrarse sobre los escenarios de Cartagena.