Paco Aparicio recibe la Medalla de Oro en una emotiva noche de cante en Lo Ferro

La emoción marcó este miércoles una de las noches más especiales de la 46.ª edición del Festival Internacional de Cante Flamenco de Lo Ferro. El certamen vivió una jornada de reconocimiento a una de las figuras que más ha contribuido a su crecimiento con la entrega de la Medalla de Oro a Paco Aparicio, exdirector del Festival y actual vicepresidente de la peña flamenca Melón de Oro, en una gala que volvió a congregar a cientos de aficionados hasta completar el aforo del patio principal.

Entre soleás, malagueñas, tangos y bulerías

La programación artística arrancó con el debut de Bonela y Bonela Chico en el escenario de Lo Ferro. Padre e hijo ofrecieron un recorrido por distintos palos flamencos, desde las malagueñas y la soleá hasta las bulerías, con un recuerdo para el cantaor malagueño ‘El Chino de Málaga’ y un cierre inesperado con un tango de Carlos Gardel.

A continuación, Julián Estrada, acompañado por la guitarra de Manuel Silveria, imprimió un tono más intimista a la noche con alegrías y cantes dedicados a su Andalucía natal.

Julián Estrada durante la tercera noche del festival / L.F.

Tras el acto de homenaje, Jesús Méndez tomó el relevo junto al guitarrista Antonio Carrión para ofrecer un recital en el que alternó alegrías gaditanas, soleás, tangos y unas bulerías de Jerez que despertaron la ovación del público.

El cierre correspondió a Ezequiel Benítez, acompañado por Paco León a la guitarra, con un repertorio que transitó por la soleá, las alegrías, las malagueñas, las bulerías y un fandango dedicado al maestro Fosforito y a su esposa, Maribel Barrientos.

Hasta la madrugá flamenca

La actividad del Festival comenzó mucho antes de que se encendieran los focos del escenario principal. El Centro Cultural Sebastián Escudero acogió la conferencia El periodismo flamenco en femenino, en la que participaron la periodista de TVE y pregonera del Festival, Aurea Lorenzo, junto a María Isabel Rodríguez Palop, de Expoflamenco y Palop Flamenco, y Rocío Hellín, de Flamencólica.

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Durante la presentación del libro 'Fosforito' / L.F.

Ya por la tarde se presentó el libro Fosforito. Desde el principio del tiempo, con la intervención de Fernando Sanjuán, Ramón Soler, Luis Soler, Francisco Cabrera y Paco Roji. Como ya es tradición, la jornada concluyó de madrugada en el mesón ‘Melón de Oro’, donde Laura Morellá, Luis Cortés y Pepelu Sánchez prolongaron la fiesta con una nueva madrugá flamenca.