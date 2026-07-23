Miguel Magdalena: "Las crónicas de Indias nos parece un género a la altura de la poesía"

Esta noche viajamos en la Semana de Teatro de Caravaca hasta el siglo XVI, donde tres náufragos a la deriva vagan rumbo al Nuevo Mundo. Se trata de La Desconquista de la compañía Ron Lalá. El capitán Galán anhela la gloria; el marino Fulano persigue el oro; el misionero fray Pío busca almas para la fe. Y, mientras, dos cronistas anotan sus peripecias y desventuras en alta mar y en costas desconocidas para descubrir que nada es como parece. Una comedia en verso con música en directo basada en las crónicas de Indias. Una visión mordaz con textos y música originales, poesía escénica y un quinteto de comediantes inimitables. Conversamos con Miguel Magdalena –fundador de la compañía, director musical y actor– sobre esta comedia que se sucede a un ritmo trepidante..

Una comedia en verso con música en directo y ritmo desenfrenado, basada en las crónicas de Indias.

A lo largo de nuestra trayectoria, en todos los trabajos que hemos realizado, lo primero que elegimos es un marco histórico y, en este caso, dimos con las crónicas de Indias, de las que García Márquez decía que «eran siempre el principio del realismo mágico». A partir del estilo de las crónicas y el marco de lo que se llama ‘conquista’ o ‘descubrimiento’, según se mire, hacemos otro de nuestros espectáculos. Sobre todo para dar momentos al público donde haya humor, teatro a ritmo vertiginoso y mucha energía.

Además, con tres personajes con personalidades muy diferentes, acompañados de dos cronistas.

La estructura de la obra tiene esos tres estereotipos que son el capitán Hernán Galán, que busca la gloria militar, cuando se inicia este viaje; el marino Fulano, un pirata que lo que busca realmente es dinero; y el cura Fray Pío, un misionero de la Orden de los Hermanos de Ultramar que busca conquistar almas.

Este viaje de los tres, esta especie de water movie, como la llamamos nosotros, está narrada por dos cronistas a tiempo real.

¿Cómo nace este montaje que, en 2026, ha recibido el premio Teatro de Rojas al Mejor Espectáculo, además de varias nominaciones a otros premios?

Siempre buscamos marcos literarios, estilos y dramatúrgicas con las que trabajar. Y, en este caso, las crónicas de Indias siemprenos ha parecido que realmente es un género a la altura de la poesía o del género narrativo de novela que conocemos. Todo ese proceso del siglo XVI se culminó con un estilo literario de una altura considerable. A partir de ahí, nosotros decidimos poder hablar de España, sus curvas y sus rectas a través de las crónicas de Indias, que siempre tienen como esa cosa mágica que te permite hablar de una manera mucho más teatral. Y hablar de España porque, dentro de lo que cabe, históricamente fue un proceso muy complejo y que puso el país en el centro del mapa

Era estupendo porque para nosotros era hablar de España de manera literaria y teatral, es decir: Ron Lalá en estado puro.

La música siempre presente en sus espectáculos. Seña de identidad de Ron Lalá.

Somos cinco actores y músicos en el escenario, tenemos la posibilidad de poder ejecutar toda la música de la función en directo. Se trata de uno de los sellos más importantes de Ron Lalá, genera una energía con el público muy importante.La música es como ese puñal directo que va al corazón de las personas, junto con el teatro, cuando tenemos la capacidad de poder juntarlo, la energía y la sinergia que se crea con el público es algo único. Para nosotros es algo irrenunciable.

Hablamos de un humor que hila muy fino, inteligente, ¿qué libertades les da el verso a la hora de hacer una comedia como esta?

El verso, contra lo que uno se pueda imaginar, tiene sus parámetros, al igual que sucede con la música. Nosotros tenemos a Álvaro Tato, el dramaturgo, cuyo fuerte siempre han sido las estrofas españolas que, además, dan lugar a una de las épocas más creativas del teatro mundial, como es el barroco en España. En este caso, el verso no solamente te da la libertad de poder expresar todo lo que necesitas, sino que además le da una musicalidad al idioma que hace que todo vaya a favor del ritmo teatral.

Hablamos de una fiesta escénica y musical que gira en torno a ambiciones, obsesiones, miedos y angustias de lo desconocido. Salvando las distancias, situaciones que se pueden transportar a nuestros días y, además, en el centro el tema de la conquista que sigue estando en boga.

Cuándo ha dejado de estar en boga esto, ¿no? Es curioso porque siempre tengo que recordar, en todas las entrevistas, que La Desconquista se escribió antes de todo el mogollón que ha habido con México. Hay dos cosas: no deja de ser una parte de la historia del ser humano, en este caso, además, de la historia de una nación como España. Una nación muy antigua que ha sufrido todo lo que se sufre siendo humano. Los humanos somos ambiciosos, somos luminosos, oscuros. Todos estos factores, cuando se desarrollan de manera histórica, provocan situaciones en las que realmente nosotros no llegamos a entrar del todo. No juzgamos si aquello que ocurrió debía ocurrir o no, porque ha ocurrido, es absurdo juzgarlo de esa forma. Lo que sucede es que nos pone un espejo delante y hace que podamos entender cuáles son todas estas complejidades de los seres humanos, para eso sirve el teatro.

¿Cómo fueron esos inicios y cómo lo ve ahora, desde la perspectiva del tiempo?

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Desde la perspectiva que te dan los años, me doy cuenta de que hay una cosa que Ron Lalá ha hecho siempre: mantener esa idea de crítica, sarcasmo y sentido del humor. La esencia sigue estando en todos los espectáculos que hacemos, que es hacer teatro para la gente.