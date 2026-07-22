Pat Metheny regresa ‘rejuvenecido’ al Jazz San Javier

Vuelve, pero lo hace por aclamación popular. Y a los hechos cabe remitirse: pese a tratarse del concierto más caro de esta edición –las entradas tienen un precio de 50 euros–, el aforo del Auditorio Parque Almansa está cerca de agotarse. Al menos, así lo anunciaba este martes la organización del Festival Internacional de Jazz de San Javier, por lo que quizá hoy sea imposible reservar una localidad para ver de nuevo en acción en la localidad a Pat Metheny, «el mejor y más influyente guitarrista del género en los últimos 50 años».

Así lo presenta el festival en su web, donde caben otro buen puñado de elogios para el de Lee’s Summit, en el estado de Misuri (Estados Unidos): «un magnífico improvisador», «un innovador de su instrumento», «un compositor extraordinario»... Pero no es de extrañar que en San Javier se deshagan en elogios hacia un artista que: a) ya es leyenda, y b) ha demostrado sobradamente su simpatía hacia el festival que esta noche, desde las 22.00 horas, volverá a recibirle sobre las tablas de su escenario principal.

La última vez que estuvo en la Región, eso sí, fue de la mano del Cartagena Jazz Festival, en 2024; por el ‘Auditorio de los Sueños’ de San Javier hace ocho años que no pasa. Entonces -fue su tercera vez en la localidad- sedujo al frente de un cuarteto, pero esta noche serán cinco los músicos que se suban a la tarima: Joey Dyson Jr. se pondrá a la batería; Jermaine Paul Jr. completará, al bajo, la sección rítmica, que estará apoyada puntualmente por un Leonard Patton que, además de la percusión, contribuye con voces al quinteto, y junto a Metheny y sus múltiples guitarras cierra este quinteto Chris Fishman, al piano y teclados.

Su nueva referencia

Todos ellos son músicos jóvenes, pero ampliamente reconocidos en los grandes foros del jazz internacional, lo que demuestra –por parte de Metheny– una visión de futura impropia para un músico de 71 años. Pero es que el estadounidense, que fue maestro en la Berklee College of Music –una de las escuelas de música con más prestigio en todo el mundo– de otros genios como Mike Stern y Al Di Meola, mantiene la emoción intacta. De hecho, a principios de año lanzó Side-eye III + (2026), «el álbum de estudio más importante grabado por este gran guitarrista en los últimos seis años», apuntan desde la organización.

El disco que presentará en San Javier es la última evolución de un proyecto, Side-eye, que Metheny inició en 2019 –sí, poco después de su última visita al festival– con, precisamente, nuevos talentos de la escena jazzística internacional. En esta última referencia figuran como miembros de su banda los citados Fishman y Dyson, pero también más de una docena de músicos adicionales entro los que figuran el bajista Daryl Johns, la arpista Brandee Younger, el percusionista Luis Conte y un conjunto vocal liderado por Mark Kibble, de Take 6.

Con todos ellos, Pat Metheny ofrece una demostración de aquello que le caracteriza (y que le ha hecho grande): un lirismo único, con melodías luminosas y ricas armonías que beben de la música latina -especialmente, de la brasileña-, del rock y el blues e incluso del góspel. Pero, a su vez, se trata de un disco ambicioso y que avanza, que no puede catalogarse como «otro disco más» de su autor –cosa que, a estas alturas de la película, hubiera sido más que digno–; no, Pat sigue demostrando que aún tiene mucho que decir.

Eso sí, para los fans de Metheny, un dato tranquilizador: esta banda ha reinventado para la ocasión algunas de las mejores composiciones de su líder; es decir, que no solo se limitarán a (re)interpretar los ocho tracks del álbum que están promocionando, sino que ahondarán en el amplio repertorio del guitarrista para ofrecer un concierto que ofrezca nuevos caminos, pero que también se recree en el que nos ha (o ‘les ha’) traído, de nuevo, hasta San Javier.

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Así que todo apunta a una noche mágica (otra más) con Metheny, un músico incansable que ha recibido el aval de leyendas de la talla de Herbie Hancock, Joni Mitchell, Milton Nascimento, Carlos Santana, David Bowie e incluso nuestro Enrique Morente, con quien grabó un álbum en 2005, Morente sueña la Alhambra, que incluía versos de Luis Cernuda y, muy especialmente, María Zambrano. Con semejante curriculum, poco más cabe añadir sobre el protagonista de este miércoles de julio en el Jazz San Javier, pues los más veteranos de lugar ya saben de su arte, y en cuanto a los desconocedores de su obra... lo mejor que pueden hacer es revisar la web del festival para ver si, con suerte, todavía no ha colgado el cartel de ‘sold out’.