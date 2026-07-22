Jesús Méndez encabeza el cartel de este miércoles en el Festival de Lo Ferro
La programación paralela incluye, además de la gala de esta noche, una charla sobre ‘El periodismo flamenco en femenino’ y la presentación de un libro dedicado a Fosforito
L. O.
El Festival Internacional de Cante Flamenco de Lo Ferro no para y la agenda para este miércoles incluye, además de la gala de esta noche –con Jesús Méndez y Ezequiel Benítez, entre otros–, un buen puñado de actividades desde el mediodía.
Y es que la acción arranca a las 12.00 horas en el Teatro Sebastián Escudero con la conferencia ‘El periodismo flamenco en femenino’, con Áurea Lorenzo (TVE), María Isabel Rodríguez Palop (ExpoFlamenco y Palop Flamenco) y Rocío Hellín (Flamencólica). También está prevista la presentación en este mismo espacio -aunque a partir de las 20.00 horas- del libro Fosforito, desde el principio del tiempo, con Fernando Sanjuan, Ramón Soler, Luis Soler, Francisco Cabrera y Paco Roji.
En cuanto a la gala, estará encabezada por Jesús Méndez, una de las grandes figuras del cante contemporáneo y heredero de la mejor tradición flamenca de Jerez. «Su capacidad interpretativa, su dominio de los cantes y su profundo conocimiento del repertorio flamenco lo convierten en uno de los artistas más admirados por la afición», señalan desde la organización.
Pero el cartel cuenta también con Ezequiel Benítez, cantaor de amplia trayectoria y estilo inconfundible; Paco León, guitarrista de reconocido prestigio, y Julián Estrada, «una de las voces históricas del flamenco, cuya vinculación con Lo Ferro forma parte de la memoria del certamen».
La velada se completará con las actuaciones de Manuel Silveria y de Bonela y Bonela Chico, representantes de una saga flamenca que mantiene viva la esencia del cante y que aportará toda la fuerza y autenticidad de su interpretación a una de las noches más esperadas del festival.
Como colofón, a la 1.30 horas se celebrará una ‘Madrugá flamenca’ en la peña Melón de Oro con la voz de Laura Morellá, la guitarra de Luis Cortés y la percusión de Pepelu Sánchez.
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