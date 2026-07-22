La historia del Cante de las Minas se hace visible en la ‘Catedral’

La nueva ‘Catedral del Cante’ ya está lista para acoger la sexagésima edición del certamen flamenco más importante del globo, el Festival Internacional del Cante de las Minas. El Antiguo (pero remozado) Mercado Público de La Unión abrió ayer sus puertas, apenas unos días antes de que arranque la programación –el día 31 tendrá lugar la primera gala– para presentar su ansiada reforma; un proyecto que tiene como eje central la incorporación de ocho capillas laterales que dan forma y vida al prometido y muy esperado museo del festival.

El alcalde de la localidad, Joaquín Zapata –a su vez, presidente de la fundación responsable del evento–, ejerció de anfitrión durante un acto que contó con la presencia, entre otros representantes institucionales, del delegado del Gobierno en la Región, Francisco Lucas, y de la consejera de Turismo, Cultura y Deportes, Carmen Conesa, así como de un buen puñado de artistas y amigos del festival, algunos de los cuales han contribuido con sus donaciones a engrosar los fondos de este nuevo espacio expositivo.

Porque en las vitrinas que flanquean ahora la nave principal de la ‘Catedral’ se puede disfrutar de «grandes tesoros» como la guitarra del unionense Antonio Muñoz, ganador del ‘Bordón Minero’ en 1989, entre otros instrumentos que resonaron en el Antiguo Mercado Público. También, por supuesto, algunas de las ‘Lámparas Mineras’ más destacadas, como las logradas por la única mujer que se ha hecho en dos ocasiones con el gran premio del festival, Encarnación Fernández, en 1979 y 1980.

El Museo del Cante de las Minas presenta también ante los aficionados otros trofeos de ilustres flamencos, como Miguel Poveda, y múltiples fotografías y documentos históricos. Asimismo, este espacio –que responde, claro, a la filosofía del festival– está también dedicado a la memoria de los miles de mineros anónimos que trabajaron durante décadas en las entrañas de la tierra unionense, allí donde se cultivo el amor de la localidad por este arte tan nuestro.

«Un orgullo»

«Este proyecto era para nosotros una prioridad, y el resultado es espectacular», señalaba Zapata durante su intervención. Y es que el regidor, que habló del de ayer como «un día grande» para el municipio, se mostró especialmente satisfecho con la reforma de un lugar que es «tan emblemático» para la localidad y, en general, para todo el mundo flamenco: «Un lugar en el que todos los amantes de este arte podrán reunirse para contemplar la historia del festival; el orgullo de La Unión», apuntó.

En la misma línea se pronunciaron tanto Conesa como Lucas. La consejera señaló que este museo «engrandece aún más uno de los estandarte de nuestra marca ‘Festivales de la Región de Murcia’», mientras que el delgado del Gobierno se refirió a la ‘Catedral’ como «un verdadero templo que cuida y conserva la memoria e identidad de La Unión».

Otras intervenciones

Pero el proyecto de renovación del Antiguo Mercado Público no se queda ahí. Además de la intervención museográfica, la obra ha conllevado la actualización de la señalética y la señalización interior, así como de la iluminación y la cubierta. Por otro lado, también se ha renovado el acceso principal con dos grandes murales alegóricos dedicados a «los dos pilares que han sustentado la historia de la localidad y que dieron origen al festival hace sesenta y cinco años»: la minería y el cante.

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La reforma ha tenido un coste de cercano a los 3 millones de euros y ha sido financiada íntegramente con Fondos Next Generation de la Unión Europea en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia PRTR, a través del Ministerio de Industria y Turismo y la Secretaría de Estado de Turismo. Con ella, la ‘Catedral del Cante’ refuerza su condición como un espacio en el que se conjugan patrimonio, arquitectura y emoción, como en apenas unos días volverán a demostrar algunas de las principales figuras internacionales del flamenco.