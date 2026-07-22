Diana Gómez: la mujer que hizo del chelo un camino

En 2018, Diana Gómez Martínez emprendió un viaje que la llevaría al otro extremo del mundo y también al centro exacto de su vocación. Con un coche del ‘98, un violonchelo y una determinación silenciosa, recorrió durante un año Nueva Zelanda de norte a sur, conduciendo por la izquierda, cruzando sus dos islas y viviendo en diez ciudades distintas. Dormía en hostales, casas compartidas y lugares de paso; tocaba música en la calle; conocía gente a diario. El movimiento constante se convirtió en su forma de estar en el mundo. El movimiento y la música. Y ambos elementos se quedarían para siempre con ella.

A bordo del ferri que unía las dos islas del país ocurrió un episodio que hoy se nos antoja premonitorio. El trayecto, de tres horas, le salió gratis a cambio de tocar el chelo durante una hora en la cafetería del barco. La escena resume bien su manera de vivir: intercambiar música por experiencia, belleza por sustento, arte por camino.

Sin embargo, la historia de Diana con el chelo comenzó como una imposición. A los ocho años, su madre la apuntó al conservatorio sin que lo supiera y eligió por ella el instrumento que quedaba disponible: el violonchelo. Pero el tiempo –quince años de conservatorio, desde los ocho hasta los veinticuatro– fue transformando aquella elección azarosa en una relación profunda.

La calle se convirtió en su espacio natural. Tocó en Nueva Zelanda, en Madrid, en Portugal, en Dinamarca, en Dublín, en Londres... Hoy vive en Irlanda, el país donde, según ella, el músico callejero es reconocido como lo que es: un profesional. Allí la música forma parte de la vida cotidiana y ella puede ejercer su oficio con dignidad, pagando impuestos y viviendo de lo que gana tocando en la calle.

Su repertorio se basa en versiones de música pop interpretadas con violonchelo y una loop station, un pedal que le permite grabarse y acompañarse a sí misma en directo. Cada pieza se construye en tiempo real, capa a capa, ante los ojos –y los oídos– del público asistente. No hay fondo pregrabado: todo nace allí. Y también las emociones que genera con cada pequeño concierto.

Pero llegar hasta ese punto no fue sencillo. Diana se define como introvertida y recuerda bien los primeros meses tocando en la calle, cuando la ansiedad y la vergüenza a veces le impedían incluso sacar el chelo de la funda. En más de una ocasión estuvo a punto de marcharse sin tocar. Curiosamente, casi siempre aparecía alguien que rompía ese bloqueo: una persona que se detenía, que preguntaba si iba a tocar, que se sentaba a escuchar. Ese gesto mínimo era suficiente para empujarla.

Como escribió Antonio Machado, "en cuestiones de cultura y de saber, solo se pierde lo que se guarda; solo se gana lo que se da". Diana parece haber hecho de esa frase una forma de vida. Da música y recibe camino. Da melodías y encuentra sentido.

Durante la pandemia, uno de sus vídeos tocando Bach entre ciervos salvajes se volvió viral. Y en aquellos meses de encierro a los que obligó el confinamiento, ofreció cada día una melodía desde el patio de su edificio, mientras los vecinos la esperaban desde los balcones. Para muchos, fue un anclaje diario de esperanza y belleza en medio de la incertidumbre.

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Hoy, Diana Gómez Martínez sigue creando pequeños paréntesis en la vida de quienes pasan. Personas que se detienen unos minutos, escuchan algo que no esperaban y continúan su camino de otra manera. Ella también sigue el suyo, con el chelo a cuestas, haciendo de la música no solo un oficio, sino un modo de estar en el mundo.