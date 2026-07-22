Cristina Mas, actriz: "Cuando empecé no me imaginaba que el fenómeno de las ‘Guerreras K-Pop’ fuera tan grande"

Esta noche llega a la Semana de Teatro de Caravaca todo un fenómeno mundial, las Guerreras K-Pop; en concreto, el espectáculo subtitulado The golden experience, que está arrasando allá por donde va. Por supuesto, el montaje está basado en la película de animación de 2025 producida por Sony Pictures Animation y distribuida por Netflix, y combina acción, fantasía, comedia y, cómo no, música K-pop. El público que esta noche acuda hasta la Plaza de Toros de la localidad tendrá que ayudar a Rumi, Mira y Zoey en una misión muy especial. En el papel de la primera está la murciana Cristina Más, quien nos cuenta todo lo que debemos saber de cara a la representación.

Esta es la historia de tres superestrellas mundiales, Rumi, Mira y Zoe, que compatibilizan su fama con una identidad secreta... ¿Cómo han hecho ustedes para adaptar esta situación a un espectáculo musical?

Nuestro espectáculo está ambientado en un ensayo general de las chicas, pero necesitarán la ayuda de los niños que acudan a la Plaza de Toros. Y sí, mientras tanto, van salvando el mundo de los demonios que acechan; todo eso mezclado con mucha música. Así que es un musical, pero muy participativo; los espectadores también son protagonistas y se sienten parte de la fundación.

Interpreta a Rumi. ¿Cómo es su personaje?

La verdad es que es un personaje bastante divertido. De las tres protagonistas es como si fuese la hermana mayor, por decirlo de alguna manera. Es siempre la que lo suele llevarlo todo, la que se enfrenta a las cosas... Es un personaje guay de interpretar, también porque percibes al fandom. Es un orgullo dar vida a Rumi cuando te das cuenta de cómo empatizan los niños con ella.

"Sobre el escenario percibes al ‘fandom’ y es un orgullo hacer de Rumi cuando ves lo que les importa"

Esa participación tan activa del público hará que cada función sea única, ¿no?

Sí, completamente. Es una de las cosas más interesantes del teatro y, en especial, de este proyecto: que siempre hay algo nuevo, que hay factores que hacen que cada función sea única. El tipo de sala donde se represente, como sea el público que acuda... Todo eso supone para nosotras un aliciente más.

¿Y qué tal está siendo la acogida?

Está teniendo una gran acogida allá por donde vamos; de hecho, tenemos mucho trabajo con esta función... Llevo mucho tiempo subiéndome a los escenarios, pero lo que se siente cuando sales a las tablas con las Guerreras K-Pop, los gritos de los niños y sus expresiones, es increíble; es muy llamativo cómo te puede llegar a afectar (para bien). Además, muchos niños suelen ir disfrazados de su personaje favorito, lo que lo hace muy divertido.

Es que se ha convertido en todo un fenómeno...

Es impresionante. Cuando empezamos a hacerlo yo no me esperaba que fuese algo tan grande, ¿eh?

¿Cómo fue entrar en un proyecto así?

Entré a la compañía cuando comenzaban los ensayos. Somos varios elencos, así que éramos un montón, y fue genial llegar y conocer a todo el equipo; el compañerismo y el buen rollo que hay en la compañía es maravilloso. Durante un par de meses estuvimos preparando todo con nuestro director, también con los coreógrafos, y fue muy intensos; semanas de mucho trabajo. Pero el resultado es genial, así que estoy muy contenta. Sobre todo, quiero destacar lo unidas que estamos y lo que nos ayudamos entre nosotras.

Este es un espectáculo de Senda Producciones, con quienes también trabaja en otros espectáculos.

Estamos haciendo ahora un tributo a Michael Jackson; ya se hacía antes, pero ahora lo hemos vuelto a retomar. Es un espectáculo con mucho nivel. Mi compañero Jonathan, que es el imitador, es una auténtica delicia: lo hace genial, así como todos los compañeros y compañeras que actúan bailando. En realidad, estoy disfrutando mucho de todos los espectáculos que estamos haciendo con Senda, por el buen rollo que tenemos entre los compañeros y la calidad de los espectáculos. Se disfruta mucho.

"Es un placer ir por ahí y encontrarte a gente formada en la ESAD de Murcia casi en cualquier lado"

¿Cómo fueron sus inicios en el mundo de la interpretación?

Empecé siendo muy pequeña porque mi padre es cantante lírico, y desde muy joven tenía muy claro que quería dedicarme a este mundo tan apasionante. Después descubrí que en Murcia tenemos la suerte de contar con una institución como la Escuela Superior de Arte Dramático, y ahí comencé mi andadura profesional. Terminé la carrera en 2020 y desde entonces he estado en diferentes proyectos.

La cantidad de grandes profesionales e impulsores de compañías que está dando la ESAD de Murcia...

Noticias relacionadas

Sí. Además de grandes profesionales, muchos alumnos de la escuela también se han lanzado a poner en marcha proyectos muy interesantes. Yo, además de estar en Senda, también estoy en otra compañía que justamente ha salido de la ESAD, Agosto del 36, con la que hace unos años estuvimos en la Semana de Teatro de Caravaca estrenando nuestro musical de La casa de Bernarda Alba. Así que es la segunda vez que voy a estar actuando en este festival tan importante, y estoy muy contenta. Como también es un placer ir por ahí y encontrarte a gente formada en Murcia casi en cualquier lado. Hay mucho nivel y, sobre todo, hay un gran compañerismo.