Un arpa barroca sonará por primera vez en la Ermita de Santa Ana con el segundo concierto de 'Voces de la Cruz'

El ciclo de música sacra 'Voces de la Cruz' continúa su programación con el segundo de los tres conciertos previstos para el Año Jubilar Extraordinario de Abanilla. La cita tendrá lugar el próximo sábado 25 de julio, a las 21:00 horas, en la Ermita de Santa Ana, uno de los enclaves más emblemáticos del Camino del 3 de Mayo.

Tras el éxito del concierto inaugural celebrado el pasado mes de marzo en la Iglesia de San José, dedicado a los Oficios de Tinieblas, el ciclo propone ahora un viaje por la espiritualidad musical del Renacimiento y el primer Barroco. El programa reunirá canciones renacentistas de los palacios de los Reyes Católicos y de Carlos V, junto a música religiosa del Barroco italiano, interpretadas por Inés Alonso (soprano), Juan Manuel Morales (contratenor) y Carlotta Pupulin, una de las intérpretes especializadas en arpa barroca, un instrumento histórico poco frecuente en los escenarios y cuyo sonido aportará una sonoridad especialmente íntima y evocadora al concierto.

Fundado en 2016, Cantoría se ha consolidado como uno de los conjuntos españoles de referencia en la interpretación de la polifonía vocal del Siglo de Oro ibérico. Dirigido por Jorge Losana, el ensemble desarrolla una intensa actividad internacional y ha actuado en algunos de los principales festivales de música antigua de Europa, además de ofrecer conciertos en más de quince países. Su trabajo combina el rigor musicológico con una interpretación cercana y expresiva, acercando al público el extraordinario patrimonio musical del Renacimiento y el primer Barroco.

'Voces de la Cruz' culminará el próximo 5 de septiembre en la Ermita de la Santa Cruz de Mahoya, con un programa dedicado a las villanescas y ensaladas, interpretado por el cuarteto vocal de Cantoría. Con este último concierto se cerrará un recorrido musical que ha unido tres espacios emblemáticos del municipio a través del patrimonio sonoro del Renacimiento.

El ciclo, coordinado por Blanca Escobar y con producción de Miguel Torres, forma parte de la programación cultural del Año Jubilar Extraordinario de Abanilla 2026. Este segundo concierto cuenta con el patrocinio de Veolia y con el apoyo del Ayuntamiento de Abanilla, de la Hermandad de la Santísima Cruz de Abanilla y del Instituto de Turismo de la Región de Murcia, entidades que hacen posible este proyecto destinado a poner en valor el patrimonio histórico, espiritual y musical del municipio.

Todos los conciertos del ciclo son de acceso libre y gratuito hasta completar el aforo. En el caso del concierto de la Ermita de Santa Ana, debido a la capacidad limitada del recinto, es imprescindible realizar reserva previa enviando un correo electrónico a vocesdelacruz.abanilla@gmail.com .

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