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La Región vuelve a conquistar al cine: Calblanque y La Azohía, escenario de una nueva película internacional

La coproducción hispanoportuguesa ‘Stella Maris’ rueda en enclaves costeros una historia íntima sobre una tragedia marítima y el duelo de una comunidad pesquera

VÍDEO | La Región vuelve a conquistar al cine: Calblanque y La Azohía, escenario de una nueva película internacional

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La Opinión

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Juanjo Raja

Juanjo Raja

Las aguas y los paisajes de la Región vuelven a ponerse delante de una cámara. La playa del Parque Regional de Calblanque y la Almadraba de La Azohía acogieron durante la última semana parte del rodaje de ‘Stella Maris’, una coproducción hispanoportuguesa que narra, con mirada íntima y sensorial, el impacto de una tragedia marítima en una comunidad de pescadores.

La película, dirigida por Laura Muñoz, recorre memoria, infancia y duelo colectivo a través de las costas andaluzas, murcianas y portuguesas, empapándose de los oficios y saberes de las gentes del mar. Para encontrar los enclaves que dieran vida a esa historia, la producción contó con el trabajo de la Región de Murcia Film Commission, encargada de localizar los espacios adecuados para el desarrollo de la trama.

Actrices, un cantante y un capitán de barco entre las caras del rodaje

Delante de las cámaras se dejaron ver las actrices Ana Ifigenia, Analó Fernández, Adoración Espinosa y Libertad Roch Santos, junto al actor y cantante David Palomar. Precisamente su paso por la Almadraba de La Azohía fue uno de los momentos más singulares del rodaje: la producción quiso contar allí con el asesoramiento y la colaboración del capitán Juan Paredes, conocedor de este arte de pesca tradicional.

Un momento dejl rodaje de 'Stella Maris'.

Un momento dejl rodaje de 'Stella Maris'. / CARM

Tras las cámaras ha trabajado la primera unidad de dirección de ‘Stella Maris’, con Andrés Cardona en la dirección de fotografía y Richard Raaphorst al frente de la dirección de arte. A ellos se suman Paqui Mejías, responsable de vestuario y peluquería, y la murciana Patricia García, encargada de la dirección de sonido.

Una historia de mar rodada entre España y Portugal

‘Stella Maris’ está producida por Producciones 24 Violets, compañía que dirige la propia Laura Muñoz, junto a la portuguesa Maria Zimbro, de Elisa P. Bogalheiro, que ejerce como productora ejecutiva. El proyecto cuenta además con el respaldo de la Agencia de Industrias Culturales de la Junta de Andalucía y de Canal Sur.

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Antes de llegar a las localizaciones murcianas, la película ya se había hecho notar en su fase de desarrollo: fue seleccionada en el Locarno Match Me, en Suiza, y recibió un premio en el MAFF de Málaga, dos citas clave para el cine europeo en busca de coproducción.

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