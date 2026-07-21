Rodaje
La Región vuelve a conquistar al cine: Calblanque y La Azohía, escenario de una nueva película internacional
La coproducción hispanoportuguesa ‘Stella Maris’ rueda en enclaves costeros una historia íntima sobre una tragedia marítima y el duelo de una comunidad pesquera
Las aguas y los paisajes de la Región vuelven a ponerse delante de una cámara. La playa del Parque Regional de Calblanque y la Almadraba de La Azohía acogieron durante la última semana parte del rodaje de ‘Stella Maris’, una coproducción hispanoportuguesa que narra, con mirada íntima y sensorial, el impacto de una tragedia marítima en una comunidad de pescadores.
La película, dirigida por Laura Muñoz, recorre memoria, infancia y duelo colectivo a través de las costas andaluzas, murcianas y portuguesas, empapándose de los oficios y saberes de las gentes del mar. Para encontrar los enclaves que dieran vida a esa historia, la producción contó con el trabajo de la Región de Murcia Film Commission, encargada de localizar los espacios adecuados para el desarrollo de la trama.
Actrices, un cantante y un capitán de barco entre las caras del rodaje
Delante de las cámaras se dejaron ver las actrices Ana Ifigenia, Analó Fernández, Adoración Espinosa y Libertad Roch Santos, junto al actor y cantante David Palomar. Precisamente su paso por la Almadraba de La Azohía fue uno de los momentos más singulares del rodaje: la producción quiso contar allí con el asesoramiento y la colaboración del capitán Juan Paredes, conocedor de este arte de pesca tradicional.
Tras las cámaras ha trabajado la primera unidad de dirección de ‘Stella Maris’, con Andrés Cardona en la dirección de fotografía y Richard Raaphorst al frente de la dirección de arte. A ellos se suman Paqui Mejías, responsable de vestuario y peluquería, y la murciana Patricia García, encargada de la dirección de sonido.
Una historia de mar rodada entre España y Portugal
‘Stella Maris’ está producida por Producciones 24 Violets, compañía que dirige la propia Laura Muñoz, junto a la portuguesa Maria Zimbro, de Elisa P. Bogalheiro, que ejerce como productora ejecutiva. El proyecto cuenta además con el respaldo de la Agencia de Industrias Culturales de la Junta de Andalucía y de Canal Sur.
Antes de llegar a las localizaciones murcianas, la película ya se había hecho notar en su fase de desarrollo: fue seleccionada en el Locarno Match Me, en Suiza, y recibió un premio en el MAFF de Málaga, dos citas clave para el cine europeo en busca de coproducción.
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