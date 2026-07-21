De la mañana hasta la noche con El Pele en el Festival de Cante Flamenco de Lo Ferro

Tras una noche de pregón y actuaciones para el recuerdo de la mano de Dorantes, Antonio y Remedios Reyes, Paco Cepero y Julio Romero, la cuadragésimo sexta edición del Festival Internacional de Cante Flamenco de Lo Ferro continúa hoy con una nueva gala que reunirá sobre el escenario de la peña Melón de Oro a algunas de las figuras más destacadas del panorama flamenco actual, junto a los jóvenes que son el futuro del arte jondo.

La jornada comenzará a las 12.00 horas en el Teatro Sebastián Escudero con un visionado del corto Esa es la letra, dedicado al fallecido cantaor Fosforito y a El Pele, gran protagonista de este martes. El cordobés, que capitaneará la gala de la noche, ofrecerá tras la proyección una charla con Alejandro Fernández Barrientos, para, a partir de las 12.30 horas, dejar paso a la conferencia ‘Fosforito. Memoria de un maestro’, de José María Velázquez-Gaztelu, periodista y escritor.

A las 20.00 continuará la agenda cultural en el Teatro Sebastián Escudero con otra ponencia: ‘De Lorca tampoco se sale. Las decisivas influencias mutuas entre el poeta granadino y el flamenco’, de José Javier León, docente y escritor. Y a las 21.00, en la Plaza del Flamenco, habrá una exhibición de la Escuela de Baile Kimbara.

En cuanto a la gala, comenzará a 22.00 horas y tendrá como principal figura a El Pele, una de las voces más personales, profundas y reconocidas del flamenco contemporáneo. Pero no estará solo. Antes, por el escenario pasará Sandra Carrasco, una de las cantaoras más versátiles y elegantes de la actualidad, y la guitarra estará representada por David de Arahal, uno de los jóvenes tocaores con mayor proyección del panorama flamenco.

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Completan la programación la bailaora Carmen Carmona y los guitarristas Niño Seve y El Torero.