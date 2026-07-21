Lila Downs recibe el Premio La Mar de Músicas 2026 con un concierto que celebra el mestizaje

Emoción y mucho baile es lo que se vivió en el festival La Mar de Músicas este lunes con una de las jornadas más especiales de su 31ª edición, en la que Lila Downs, una de las artistas más influyentes de la música iberoamericana, recibió el premio del festival. Este galardón distingue cada año a artistas que han contribuido de forma excepcional al diálogo entre culturas a través de la música.

La cantante mexicana, una de las voces más admiradas de la música latinoamericana y ganadora de múltiples premios Grammy y Grammy Latino, ofreció un concierto único en el que puso en pie a todo el auditorio Paco Martín, acompañada por tres invitados de excepción: Carminho, una de las grandes figuras del fado portugués; Silvana Estrada, una de las artistas más destacadas de la nueva canción mexicana; y El Nieto Manuel, joven autor andaluz que fusiona la raíz con la canción de autor contemporánea.

Emotivo también fue su discurso de agradecimiento, donde tuvo palabras para Paco Martín, creador y director de La Mar de Músicas durante más de veinte años. La mexicana conquistó al público asistente, que no dudó en ponerse en pie y bailar durante gran parte del concierto.

Como ha recordado la periodista de RNE, Lara López, en la entrega del premio, Lila Downs transforma realidades dolorosas en fuerza colectiva, defendiendo derechos de mujeres y comunidades indígenas y revitalizando lenguas originarias en clave poética.

Ha sabido trenzar sus orígenes en una imagen conscientemente elaborada: durante más de dos décadas sus atuendos han reivindicado la identidad indígena en México y cada año recauda fondos para la Fundación Guadalupe Musalem, que se traducen en becas para jóvenes mujeres indígenas.

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El uso de textiles como documentos históricos femeninos son un ejemplo de puente generacional, tan potente como los temas que aborda en sus canciones: la migración, el feminismo y la colectividad. Sus logros incluyen un Grammy y múltiples Grammy Latinos por álbumes que la han consolidado como referente de las músicas del mundo.