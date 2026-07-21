Jazz San Javier celebra esta noche el fruto de lo cosechado con Minor Jazz Collective

En la noche del pasado domingo solo había un plan posible: disfrutar de la final del Mundial de fútbol que España ganó a Argentina. Por ello, la organización del Festival Internacional de Jazz de San Javier tomó una decisión: aplazar el concierto que había previsto. Así, «el público podrá disfrutar de ambas citas sin renunciar a una de las propuestas incluidas en la programación de esta edición», apuntaban desde el Ayuntamiento de la localidad costera, principal responsable del evento (con el concejal de Cultura, David Martínez, a la cabeza).

Y si anteayer muchos disfrutaron con la victoria de la Selección, hoy es el día de hacerlo con el Minor Jazz Collective, «una cita imperdible para los amantes del jazz contemporáneo y de la buena música en un enclave único, junto al Mar Menor», explicaban ayer las mismas fuentes. Porque esa es otra de las claves de esta cita: tendrá lugar fuera del Parque Almansa, sede habitual del festival con el ‘Auditorio de los Sueños’ y el Teatro de Invierno; en concreto, se celebrará en la Explanada Barnuevo, en Santiago de la Ribera.

Será, por tanto, uno de los tres conciertos gratuitos previstos este año en el marco del festival (todos los que se salen del entorno habitual del Jazz San Javier lo son). Los madrileños Soulift fueron los encargados de inaugurar esta vigésimo octava edición en la Plaza de España a finales del mes pasado –el día 26 de junio, para ser precisos– y The Blue Horses, con la estadounidense Suzette Moncrief a la voz, se encargaron de llevar el festival al Puesto Tomás Maestre de La Manga del Mar Menor hace poco más de una semana (el día 12).

Hoy, efectivamente, será el turno del Minor Jazz Collective, que a partir de las 22.00 horas tomará el escenario para protagonizar el tercer y último concierto de este microciclo de tres conciertos con entrada libre. Y será especial, pues con Antonio F. Baeza a la cabeza, estos músicos -todos ellos con pasado en el Conservatorio local- juegan en casa.

La banda fue creada por el propio Baeza, profesor del centro, hace ya 18 años, y está conformada por jóvenes talentos de la asignatura de Jazz, así como por exalumnos ya graduados y hoy profesionales y, como refuerzo, grandes músicos de la escena regional, como Ángel Valdegrama, Samuel Baeza, Jaime Campillo, Cristóbal Rodríguez y Juan Diego Rosique. En definitiva, son el mejor ejemplo del impacto que este veterano festival ha tenido en la ciudad y en sus alrededores.

En este sentido, cabe destacar que el Conservatorio Profesional de Música de San Javier es pionero en el impulso y desarrollo de las enseñanzas de jazz y música moderna en la Región, y que Baeza es uno de los grandes responsables de que aquella apuesta esté dando sus frutos. Y también lo es de algunas de las composiciones originales del Minor Jazz Collective, que combinará este temas con reinterpretaciones de estándares, «explorando las múltiples posibilidad del género en la actualidad», apuntan desde el festival.

En definitiva, una propuesta fresca y elegante que incluye desde piezas más clásicas a otras de fusión con el flamenco o los ritmos latinos. Además, la joven formación contará con un invitado de excepción: nada menos que el francés Raynald Colom, considerado como uno de los mejores trompetistas del jazz europeo. Se trata, por tanto, de una noche para celebrar el fruto de los sembrado y para disfrutar con una música de altísimo nivel interpretativo e ideal para disfrutar durante una agradable noche de verano en Santiago de la Ribera.