Los maestros señalan el camino en el arranque del Festival de Lo Ferro

«Un momento único y para la historia». Así definían ayer los responsables del Festival Internacional de Cante Flamenco de Lo Ferro la lectura del pregón de su cuadragésimo sexta edición, que tuvo lugar en la noche del lunes. La periodista Aurea Lorenzo, de TVE, fue la encargada de dar el pistoletazo de salida de esta cita, pero no lo hizo sola. Primero, su compañero Carlos del Amor, la voz de la cultura en el ente público, dedicó un vídeo a los presentes en el que habló de la «pureza» del certamen; después le llegó el turno a Lorenzo, pero compartió sus palabras al son del piano de Dorantes, otro de los protagonistas de la noche.

La comunicadora, que procedió a leer su discurso después de la presentación oficial de Gabriel Maldonado, nuevo director del festival –quien dedicó esta edición al cantaor Fosforito, recientemente fallecido, y a su viuda, Maribel Barrientos, presente en la noche ferreña–, no pudo evitar hacer alusión al triunfo de la Selección Española en el Mundial. En concreto, Lorenzo comparó los valores de este equipo con los del flamenco, con su humildad. Además, hizo un repaso por su historia a través de los grandes maestros, y ella tampoco se olvidó de Fosforito...

Dorantes durante su actuación. / L. O.

Mariano Escudero, presidente de la peña Melón de Oro –organizadora del festival–, y Pedro Ángel Roca, alcalde de Torre Pacheco, hicieron entrega a Lorenzo de un ramo de flores y una placa conmemorativa para que siempre recuerde que fue pregonera del gran certamen flamenco de Lo Ferro, y tras ello, cedió por completo el protagonismo a un Dorantes que consiguió robar las emociones del público entre un silencio que solo las teclas de su piano lograron romper. Bueno, las teclas y el cante de Ismael Benítez, que acompañó al maestro.

Por cierto, el reputadísimo músico sevillano también se llevó un recuerdo de esta noche mágica: nada menos que la Medalla de Oro del festival, a título póstumo, para su tío, El Lebrijano. El primer edil pachequero hizo entrega de tan alta distinción a la familia del legendario cantautor, ya que junto a Dorantes estuvo el hijo del artista, Juan Peña, así como el teniente de alcalde y concejal de Cultura de Lebrija, Pepe Martínez.

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Tras este acto continuaron las actuaciones de la mano de la cantaora Remedios Reyes y la guitarra de Julio Romero, que, sensibles a lo ocurrido durante la noche, dedicaron su actuación a homenajear a Fosforito, El Lebrijano y también a El Pele, Premio Sebastián Escudero de este año (y que ayer fue protagonista en Lo Ferro). Y el encargado de cerrar la gala fue Antonio Reyes, quien, apoyado al toque por Paco León -que sustituyó a última hora a Paco Cepero-, despidió al público por soleá, tientos, tangos, seguiriya y bulería.