Papaya Dada y el triunfo de la nueva música andina en Cartagena

La trigésimo primera edición de La Mar de Música, que se celebra desde el pasado fin de semana y hasta el próximo sábado en Cartagena, tiene como país invitado a Ecuador. En total son diez los conciertos programados a cargo de artistas del país andino, además de una amplia programación paralela que incluye literatura, arte, cine y gastronomía. El objetivo es dar a conocer la realidad de un territorio mucho más cercano a nuestro país de lo que parece, con una comunidad ecuatoriana residente en España que supera las 450.000 personas.

Por supuesto, algunos de ellos –los de la ciudad portuaria y alrededores– disfrutaron el domingo con el directo en la Plaza del Ayuntamiento de Papaya Dada, maestros de la chicha contemporánea; es decir, de una suerte de cumbia fusionada con música andina que representa, casi mejor que cualquier otra propuesta, la identidad ecuatoriana. Por eso, la suya era una de las actuaciones más esperadas de esta edición del festival, y no defraudó.

Papaya Dada pusieron a bailar al número público congregado frente al Palacio Consistorial de Cartagena, plantándole cara al calor. Y se reividicaron como lo que son: «Hoy por hoy somos el sonido de la chicha moderna». Quien habla es Esteban Portugal , director, cantante y bajista de la banda, integrada también por los músicos Yony Muñoz (trombón), Bernardo Freire (güira), Jesús Pacheco (timbal), Walma Salamanques (clarinete), Fabián Fonseca (trompeta), Javier Toro (piano), Juliano Cevallos (voz y coros) y Ricki Gutierrez (timbal).

Portugal cuenta que era la segunda vez que actuaban en España y que, aprovechando su paso por este festival de músicas del mundo, han organizado una pequeña gira que les llevará por Madrid, Barcelona y Valencia en los próximos días. Esto, para ellos, supone una hazaña casi inédita en el país: «Actualmente el Ecuador tiene un boom a nivel musical, pero va mezclado con la sensación de que la industria musical no avanza. Hemos por primera vez logrado exportar música, en este caso dentro del género urbano, y hay mucha gente creando; sin embargo, poca gente, por no decir casi nadie, logra vivir de su música», lamenta el músico.

Pese a todo, Papaya Dada ha logrado abrirse paso como uno de los grupos más originales y festivos de la nueva escena latinoamericana. Y es que la numerosa banda –originaria de Quito– ha construido un universo sonoro propio que parte, efectivamente, de la chicha y la cumbia, pero que en cuyos temas estos géneros tradicionales confluyen con el funk, la música tropical y la electrónica. De hecho, Esteban y los suyos se han convertido en un fenómeno musical en Ecuador gracias a esa identidad mestiza y libre de etiquetas, capaz de conectar con públicos muy diversos.

Por eso, su concierto en la plaza del Ayuntamiento de Cartagena se convirtió en toda una celebración colectiva, con una pista de baile caótica que funcionaba a ritmo de metales, percusión tropical, sintetizadores y una actitud por parte de los grupos que hizo del bolo una auténtica fiesta. Y lo mejor de todo es que no fue exclusiva para los compatriota de los músicos, sino que hicieron participes también a los locales, demostrando por qué Papaya Dada era una de las bandas más esperadas de esta edición y refrendando la apuesta de la organización por Ecuador como país invitado de esta edición.

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Es más, mañana será el turno de Humazapas –de nuevo, frente al Palacio Consistorial, a partir de las 20.00 horas– y el miércoles, en el Día Repsol (gratuito), Jatun Mama (Plaza del CIM, 19.00 horas), Swing Original Monks (Plaza del Ayuntamiento, 20.00 horas) y Margarita Laso (Patio del CIM, 21.30 horas), abrirán una jornada encabezada por el gallego Xoel López y los italianos Mind Entrerpises (Explanada del Puerto, 23.00 horas).