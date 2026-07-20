María Victoria Molina Gómez, sembrando igualdad en el campo

Hay personas que no solo viven su tiempo, sino que lo empujan y ayudan a construirlo. María Victoria Molina Gómez pertenece a ese tipo de mujeres que no aceptaron el mundo tal como lo encontraron y decidieron, con más coraje que medios, cambiarlo desde dentro.

Su historia no empieza en la tierra, pero termina arraigada en ella. Victoria no venía de familia agrícola. Estudió delineación con la intención de construir un futuro distinto, pero la vida, en uno de sus giros implacables, le diagnosticó una miopía degenerativa que la apartó del camino que ella se había trazado. Donde otros habrían visto un final, ella encontró un principio: el campo. Primero como necesidad, después como elección y, finalmente, como identidad.

Fue entre ciruelos, tomateras y jornadas interminables donde tomó verdadera conciencia de la desigualdad. Aunque ya la había visto en casa –en una madre que trabajó desde niña sin derecho a cotizar ni a pensión–, en el campo la injusticia era cotidiana y estructural. Tres tipos de sueldos: hombres, mujeres y niños. Aquello no le cabía en la cabeza. Nunca le cupo.

Desde entonces, su vida se convirtió en una forma de resistencia. Pedir lo justo –igual salario por igual trabajo– era, en los años ochenta y noventa, un acto de rebeldía. Y Victoria pagó el precio. Despidos, marginación, amenazas, silencios incómodos de compañeras que temían perder lo poco que tenían. Pero también victorias. Como aquel día en que logró parar a más de trescientas personas en una explotación agrícola hasta conseguir la igualdad salarial. Una conquista colectiva que tuvo un coste personal: el señalamiento, el castigo, la expulsión.

Nada de eso la detuvo. Quizá porque su lucha venía de mucho antes. De una niña que no entendía por qué su madre tenía que pedir el dinero que ella misma había ganado. De una adolescente que se negó a ir a la Sección Femenina y prefirió una máquina de escribir a una aguja de bordar. De una joven que quiso conducir su propia vida cuando ni siquiera se esperaba que lo hiciera.

Victoria no ha sido solo agricultora. Ha sido también voz. Presidenta de Fademur (Federación de Asociaciones de Mujeres Rurales), ha trabajado por algo tan simple y tan complejo como que una mujer pueda vivir en su pueblo con dignidad. Que tenga acceso a Internet, oportunidades, autonomía. Que el campo deje de ser sinónimo de atraso y se reconozca como lo que es: futuro.

Defiende la agricultura con la misma firmeza con la que defiende la igualdad. Rechaza la imagen del agricultor como ignorante o enemigo del medio ambiente. Habla de tecnología, de sostenibilidad, de responsabilidad. De saber que la tierra no es solo un recurso, sino un compromiso. Porque quien vive de ella, la cuida.

Y luego está la otra Victoria, la que escribe. La que transforma pensamientos en palabras casi sin filtro, como quien respira. Durante años fue un ejercicio íntimo, una conversación consigo misma. Hoy es también una forma de compartir, de nombrar lo vivido, de dejar huella desde otro lugar tan importante como la tierra: el papel.

No es multimillonaria, dice. Pero ha sido dueña de su tiempo, de su trabajo, de sus decisiones. Y eso, en su historia, es una forma profunda de riqueza.

Cuando se define como "la hija de las guapas" no es un gesto anecdótico. Es una declaración. En ese nombre caben su madre, su abuela, su hija, su nieta. Mujeres que trabajaron, cuidaron, resistieron sin reconocimiento. Nombrarlas es darles el lugar que nunca tuvieron.

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María Victoria Molina no ha cambiado el mundo entero. Pero ha cambiado el suyo y ha abierto camino para muchas más.