Lila Downs recibe el Premio La Mar de Músicas

La Mar de Músicas vivirá este lunes una de las jornadas más especiales de su 31.ª edición con la entrega del Premio La Mar de Músicas 2026 a Lila Downs. El reconocimiento, con el que el festival internacional del Ayuntamiento de Cartagena distingue cada año a artistas que han contribuido de forma excepcional al diálogo entre culturas a través de la música.

Paola Navarrete actuará en la Plaza del Ayutamiento. | A.C.

La actuación de Downs será, además, una de las más singulares de esta edición. La artista estará acompañada por tres invitados de excepción: Carminho, una de las grandes voces del fado portugués; Silvana Estrada, referente de la nueva canción mexicana; y El Nieto Manuel, joven autor andaluz que ha sabido tender puentes entre la raíz flamenca y la canción de autor contemporánea. Un encuentro de artistas concebido como una celebración de la diversidad musical y del espíritu intercultural que define al festival cartagenero desde sus orígenes.

La programación comenzará a las 19.00 horas en la plaza del CIM con Musgö, arpista, cantante y compositora gaditana que ha convertido el arpa en el eje de una propuesta tan delicada como innovadora. Con más de diez años de trayectoria, la artista fusiona pop, folk y electrónica en un universo sonoro propio, donde conviven la experimentación y la sensibilidad de la canción de autor.

A las 20.00 horas, la plaza del Ayuntamiento recibirá a Paola Navarrete, una de las voces que mejor representan la renovación del pop independiente ecuatoriano. La cantante y compositora, nacida en Quito, ha construido una propuesta que transita entre el indie pop, la electrónica y la canción de autor, con una producción cuidada y una marcada sensibilidad melódica. Su actuación se enmarca en el protagonismo que Ecuador tiene este año como país invitado de La Mar de Músicas y permitirá conocer una de las figuras más destacadas de la escena alternativa latinoamericana.

La jornada continuará a las 21.30 horas en el patio del Antiguo CIM con Sona Jobarteh, una de las grandes embajadoras de la música africana contemporánea. Nacida en Gambia en una de las familias de griots más prestigiosas de África Occidental, está considerada la primera mujer reconocida internacionalmente como maestra de la kora, el arpa tradicional mandinga. Su trayectoria ha roto una barrera histórica dentro de una tradición reservada durante siglos a los hombres, al tiempo que ha contribuido a proyectar la riqueza de la cultura mandinga en los principales escenarios internacionales.

Una voz imprescindible

El gran momento de la noche llegará a las 23.00 horas con la entrega del Premio La Mar de Músicas 2026 a Lila Downs, una de las voces imprescindibles de la música latinoamericana. Nacida en Tlaxiaco, en el estado mexicano de Oaxaca, la artista ha construido una trayectoria marcada por la fusión entre las raíces indígenas, mestizas y mexicano-estadounidenses que conforman su identidad.

Ganadora de un Premio Grammy y de varios Grammy Latinos, ha convertido el folclore mexicano en un lenguaje universal capaz de dialogar con el jazz, la música popular y las músicas del mundo, interpretando sus canciones en castellano, inglés y distintas lenguas originarias como el mixteco, el zapoteco o el maya.

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Su carrera también ha estado ligada a un firme compromiso social. A través de sus canciones y de su imagen artística, Lila Downs ha reivindicado durante más de dos décadas la riqueza de las culturas indígenas, la defensa de las mujeres, la memoria, la migración y la diversidad cultural. El uso de textiles tradicionales mexicanos en sus actuaciones forma parte de ese discurso de reivindicación y de recuperación del patrimonio, convirtiendo cada concierto en una celebración de la identidad y del mestizaje. La actuación que ofrecerá en Cartagena, junto a Carminho, Silvana Estrada y El Nieto Manuel, pondrá el broche a una de las noches más esperadas y simbólicas de la presente edición del festival.