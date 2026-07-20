El Festival de Lo Ferro abre su 46ª edición con una gala solidaria

El 46.º Festival Internacional de Cante Flamenco de Lo Ferro arrancó este sábado con una gala en la que el flamenco, la danza y la solidaridad marcaron el inicio de una nueva edición. Bajo el sello de ‘Lo Ferro Solidario’, la velada estuvo protagonizada por las escuelas Kimbara y Municipal de Danza de Torre Pacheco, al tiempo que sirvió para respaldar la labor de las asociaciones Prometeo, Aidemar y ELA Región de Murcia.

La inauguración comenzó con un vídeo de homenaje a Antonio Fernández Díaz ‘Fosforito’, figura central de la programación de esta 46.ª edición. Uno de los momentos más emotivos de la noche llegó antes del inicio de las actuaciones, cuando los presentadores Virginia Muñoz y Alejandra Sánchez dedicaron unas palabras a Sandra Karaqueli, presentadora habitual del festival, que este año no ha podido participar por motivos de salud. El público respondió con una prolongada ovación en señal de apoyo.

La primera actuación corrió a cargo del Ballet Kimbara, que presentó Agua, un espectáculo inspirado en el Mediterráneo y en el simbolismo de este elemento como origen de la vida y las emociones. Después fue el turno de la Escuela Municipal de Danza de Torre Pacheco, que llevó al escenario Pinocho, una adaptación basada en la película de Matteo Garrone con música del compositor jumillano Roque Baños. Antes de la representación, su directora, Lola Sornichero, recordó la figura de la catedrática Carmen Rubio Segado, a quien agradeció su contribución a la enseñanza de la danza y la difusión del flamenco.

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La gala concluyó con un reconocimiento a Carmen María Villaescusa y Lola Sornichero por su labor al frente de ambas escuelas. El festival retomará su programación este lunes con nuevas actividades culturales y las actuaciones de Dorantes, Antonio Reyes, Remedios Reyes y Paco Cepero.