Arde Bogotá actuará durante la celebración de la selección española por la victoria en el Mundial

Al igual que la selección española de fútbol, el grupo cartagenero Arde Bogotá se encuentra en un momento dulce. Su nuevo gran hito es que actuarán durante los festejos por el triunfo de España en el mundial de fútbol.

La banda actuará en el escenario instalado para recibir a los campeones del mundo tras la rúa que pasará por el centro de la capital de España. Este será uno de los distintos elementos de todo el programa preparados para homenajear a los jugadores cuando acaben su recorrido por las principales calles de Madrid. Arde Bogotá actuará a partir de las siete de la tarde.

El grupo musical Arde Bogotá durante su actuación en el Mad Cool 2026. / Ricardo Rubio

Actos de celebración

Los futbolistas de España aterrizan en el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas a las dos y media de este lunes. Antes de la fiesta con la afición, el grupo dirigido por Luis de la Fuente participará en una recepción institucional y un recorrido por las principales calles de Madrid. Concretamente, los jugadores de 'la roja' pasarán por el Palacio de la Zarzuela y por la Moncloa.

La Casa Real los recibirá sobre las cinco y media de la tarde, según indicó la Federación en su página web. Posteriormente, visitarán la Moncloa y, una vez terminado el acto de protocolo, visitarán zonas emblemáticas de Madrid y celebrarán junto a la afición.

Además del grupo cartagenero, en el evento estarán Barce, Álex Martini y DjPawly que comenzarán a actuar desde las 18 horas para los seguidores que se junten frente al Ayuntamiento de Madrid.

El momento culmen de la celebración tendrá lugar después de las 21.00 horas, tras el desfile de los jugadores. Los jugadores y el cuerpo técnico presentarán el trofeo de campeones del mundo a la afición.

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Las distintas organizaciones recomiendan a los aficionados llegar con antelación para evitar incidentes, ante la gran afluencia de público que se espera.