Silvana Estrada retrasa su concierto por la final del Mundial

La Mar de Músicas continúa este domingo con una jornada que coincidirá con la final del Mundial de fútbol entre las selecciones de España y Argentina. Por este motivo, el concierto que cerrará la programación del día, protagonizado por la mexicana Silvana Estrada, retrasará su inicio hasta las 23.30 horas.

Papaya Dada es una de las bandas más originales y festivaleras de la nueva escena ecuatoriana. | A. C.

Más allá de la cita futbolística, el festival internacional del Ayuntamiento de Cartagena reunirá a algunas de las voces más interesantes de la creación contemporánea de Ecuador, Grecia y México. Cuatro artistas que representan diferentes formas de entender la música de raíz y la experimentación sonora en una programación que se desarrollará entre la plaza del CIM, la plaza del Ayuntamiento, el patio del Antiguo CIM y el auditorio Paco Martín.

Stella, referencia del pop alternativo en Europa. | A. C.

La jornada comenzará a las 19.00 horas en la plaza del CIM con LaTorre, el proyecto de la cantante y compositora ecuatoriana Renata Nieto. Considerada una de las voces más personales de la nueva escena alternativa de su país, su propuesta combina canción de autor, electropop, paisajes electrónicos y resonancias andinas para construir un universo sonoro íntimo y evocador, en el que tradición y modernidad dialogan de forma constante.

LaTorre y Papaya Dada llevan Ecuador al escenario de esta segunda jornada

Una hora más tarde, la plaza del Ayuntamiento recibirá a Papaya Dada, una de las bandas más originales y festivas de la nueva escena ecuatoriana. La formación, nacida en Quito, mezcla chicha, cumbia, funk, música tropical y electrónica en una propuesta marcada por el mestizaje y la energía sobre el escenario. Su actuación forma parte del especial que La Mar de Músicas dedica este año a Ecuador, país invitado de esta edición.

A las 21.30 horas será el turno de Stella, que actuará en el patio del Antiguo CIM. La artista griega, nombre artístico de Stella Chronopoulou, se ha consolidado como una de las referencias del pop alternativo europeo gracias a una música que combina synth-pop, psicodelia y sonidos mediterráneos con una producción delicada y contemporánea. Sus composiciones, en las que también aparecen guiños a la canción griega de los años sesenta, le han valido el reconocimiento de la crítica internacional.

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Silvana Estrada actuará en la Mar de Músicas por tercera vez

Broche tras el Mundial

El broche de la jornada lo pondrá Silvana Estrada, que actuará a las 23.30 horas en el auditorio Paco Martín, media hora más tarde de lo previsto debido a la final del Mundial. La cantautora mexicana regresará por tercera vez a La Mar de Músicas para presentar Vendrán suaves lluvias, un trabajo con el que continúa profundizando en una propuesta que mezcla folk, jazz y canción de raíz latinoamericana. Considerada una de las voces más emocionantes de la música iberoamericana actual, Estrada alcanzó proyección internacional con Marchita, el álbum producido por Gustavo Santaolalla, y llega a Cartagena con un repertorio marcado por la emoción, la memoria y la delicadeza que caracteriza toda su obra.