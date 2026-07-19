Rafael Pacheco Guevara: la medicina como filosofía de vida

En una era marcada por la superespecialización y el creciente protagonismo de la tecnología en la práctica clínica, la trayectoria de Rafael Pacheco Guevara representa una concepción de la medicina en la que el conocimiento científico convive con la reflexión ética, la docencia y el compromiso social. Médico de origen lorquino, ha desarrollado una carrera que ha combinado la asistencia sanitaria, la gestión hospitalaria, la enseñanza universitaria y la bioética.

Licenciado en Medicina por la Universidad de Granada y doctor por la Universidad de Murcia, su formación se ha extendido a ámbitos diversos como la medicina interna, la legal y forense y la bioética. Esta pluralidad de intereses ha configurado un perfil profesional atípico, capaz de integrar la práctica clínica con la reflexión sobre las implicaciones humanas y sociales de la medicina.

Esa combinación entre actividad asistencial y capacidad de gestión le llevó a desempeñar responsabilidades de relevancia en el sistema sanitario regional. Entre otros cargos, fue director médico del Hospital Los Arcos y director gerente del Hospital Reina Sofía.

Su vinculación con la Universidad de Murcia como profesor asociado de Medicina Legal le permitió participar en la formación de nuevas generaciones de médicos. A lo largo de los años ha defendido la importancia de que la práctica médica incorpore, no solo conocimientos científicos y técnicos, sino también una sólida formación ética y jurídica.

Uno de los ámbitos en los que más intensamente ha trabajado ha sido la bioética. A través de publicaciones especializadas y artículos de opinión, ha abordado cuestiones relacionadas con el final de la vida, los cuidados paliativos y la dignidad de los pacientes en situaciones de especial vulnerabilidad. Sus escritos se caracterizan por un lenguaje accesible que busca acercar estos debates al conjunto de la sociedad.

Para Pacheco, la función del médico no concluye cuando las posibilidades terapéuticas se agotan. Su reflexión sobre la medicina insiste en la necesidad de acompañar al paciente también en las etapas finales de la enfermedad, prestando atención al alivio del sufrimiento y al respeto de la dignidad personal.

Su vocación de servicio también se ha manifestado fuera del ámbito hospitalario. Como vicepresidente de Medicus Mundi, ha participado en iniciativas vinculadas a la cooperación sanitaria y a la defensa de la salud como un derecho universal. Esta actividad refleja una concepción de la profesión médica que trasciende el espacio de la consulta y se proyecta sobre los problemas globales de acceso a la atención sanitaria.

Aunque él mismo ha señalado en distintas ocasiones que le gustaría ser recordado principalmente por su labor docente, su trayectoria abarca numerosas responsabilidades. Fue fundador de la Unidad de Medicina Legal y Ética Médica del Hospital Reina Sofía, presidente de su Comité de Ética Asistencial, miembro de la Comisión de Deontología del Colegio de Médicos de Murcia y académico de número de la Real Academia de Medicina y Cirugía de Murcia.

Durante sus años en la Facultad de Medicina era conocido por algunos compañeros como "el médico filósofo". Probablemente el apodo guardaba relación con su dedicación a la enseñanza de la ética médica, aunque también reflejaba una inclinación constante hacia la reflexión sobre los fundamentos y el sentido de la profesión.

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Rafael Pacheco parece vivir bajo la premisa de que la verdadera sabiduría nace de la capacidad de comprender el dolor ajeno. No entiende la práctica médica sin la cercanía del amigo, sin la mano tendida o sin la palabra que consuela. En definitiva, su vida y obra nos recuerdan que la medicina, despojada de su barniz tecnológico, sigue siendo, ante todo, un encuentro profundo entre dos seres humanos.