El embrujo francés de Ludovic Beier y el jazz flamenco de Chico Pérez enamoran en San Javier

Hay músicos que no solo ejecutan notas; construyen puentes intangibles entre continentes y emociones. Anoche, en el Auditorio Municipal del Parque Almansa, el acordeonista galo Ludovic Beier demostró por qué aquella lejana presentación suya en este mismo festival —que supuso su debut en España— dejó una huella imborrable. Regresó convertido en un mito vivo de los botones y el fuelle, capitaneando su exquisito Montmartre Quartet en una velada que rozó la perfección absoluta.

Beier es hoy un creador que ha roto todas las costuras de la ortodoxia. Su concierto evidenció la mutación definitiva de un artista que mira con igual pasión a las musas gitanas de Django Reinhardt y al jazz clásico de la Costa Este americana de Charlie Parker y Miles Davis.

El Montmartre Quartet está compuesto por un acordeón y una sección rítmica (piano, bajo, batería), lo que no es tan común. Dentro de esa estructura, el pianista Alain Goualch, el contrabajista Gautier Laurent y el baterista Freud Deletre son músicos de técnica limpia, depurada, que navegaron por una amplia gama de estilos jazzísticos a través de una mayoría de composiciones personales.

Beier es un brillante improvisador con un estilo alegre y vital, un lenguaje inteligente y fresco, y también un gran arreglista. Notable por la precisión y el swing, muestra los temas -con estribillos casi siempre a velocidad diabólica- de manera lúdica y sensible, y utiliza las posibilidades del acordeón para alternar cascadas de notas e improvisaciones de acordes. También ofreció a sus músicos grandes espacios de expresión.

Desde los primeros compases, el cuarteto funcionó como un engranaje de alta relojería suiza y corazón de barrio parisino. El pianista Pierre-Alain Goualch tejió armonías elegantísimas sobre las que Beier pudo volar libre, perfectamente arropado por el contrabajo profundo de Gautier Laurent y la batería sutil de Frédéric Delestre, un metrónomo humano que supo cuándo empujar con swing y cuándo acariciar las escobillas.

El engranaje musical del Montmartre Quartet destaca por un equilibrio perfecto entre la sofisticación armónica del post-bop y la ligereza rítmica de la música popular. Goualch, heredero directo de pianistas como Bill Evans y el fraseo fluido de Chick Corea, puso una pulsación clara y limpia en el teclado, y mantuvo abierto un diálogo constante, respondiendo y contrapunteando a tiempo real los solos de acordeón de Beier.

Laurent, con un pulso firme y una técnica impecable, proporcionó un anclaje rítmico sólido y profundo. Con una afinación precisa destacó por el excelente control de graves en los tempos rápidos, manteniendo la nitidez en cada nota a pesar de la velocidad del swing.

Por su parte, el batería demostró su técnica sutil y aérea con las escobillas, dominando el volumen a la perfección; sabe empujar con fuerza e intensidad en los clímax de los solos de Beier sin llegar nunca a tapar el acordeón o la acordina. Beier posee una técnica impresionante y también una gran dosis de lirismo con una banda que lo mantiene en plena forma. ¡Esto es swing! Como decía Duke Ellington: “No me importa nada si no tiene swing".

Uno de los momentos cumbres de la noche aconteció cuando Beier aparcó momentáneamente el acordeón para empuñar la acordina. Este singular instrumento soplado con la boca adquirió en sus manos una dimensión casi mística. Su sonido, un híbrido entre la melancolía de una armónica y la dulzura de un clarinete, evocó el espíritu del mismísimo Toots Thielemans.

Con una técnica de virtuoso absoluto que jamás se rinde a la pirotecnia vacía, cada solo de Ludovic Beier fue una lección de elegancia, fraseo y buen gusto. El público de San Javier, conocedor de su trayectoria, aplaudió los temas con ovaciones cerradas ante la desbordante energía swingeante que emanaba del escenario.

El repertorio elegido recorrió desde Timgad (música suya para la película titulada así) al noir de Black friday ("Porque intentan comprar muchas notas", explicó), donde rememora a Quincy Jones, un tributo a Toots Tiehleman (Around Toots); un cover de Pat Metheny (Travels);Twisteed Ride, con el pianista tocando de pie y cantando las notas, o un bis con So what de Miles Davis, interpretado a una velocidad endiablada.

Modesto, concentrado en su instrumento, zarandeaba las melodías, Ludovic Beier acorralaba las notas y disparaba ráfagas de pequeños sonidos puntiagudos como agujas. Había entusiasmo, pero también sentido de lo que conviene en el instante preciso, y feeling constante, compartido con sus músicos y con el extasiado público.

No solo estamos ante el mejor acordeonista del mundo en la actualidad; estamos ante un jazzman total, un compositor y arreglista excelso que ha sabido importar el alma de París para insuflarle el ritmo del mundo. Una noche memorable que agranda, aún más, el romance de este festival con el mejor jazz internacional.

Recuerdos de una noche de verano

La segunda parte de la velada trajo consigo el desembarco del Chico Pérez Quinteto, arropado en parte del espectáculo por la elegante presencia del cantaor Manuel Lombo. Si la primera mitad del programa destiló sofisticación parisina, este segundo asalto fue un evocador torrente de raíz, pasión y vanguardia que certificó el gran estado de salud del nuevo jazz flamenco español.

Manuel Lombo y Chico Pérez / Pedro Saez

Chico Pérez, el joven pianista jiennense que la crítica nacional ya sitúa justificadamente en el trono de leyendas como Chano Domínguez o Dorantes, ofreció un recital apreciable. Con una madurez insultante y una sensibilidad narrativa descomunal sobre las teclas, tejió un repertorio que repasó lo mejor de su celebrada discografía (Grujerías, Continente 27 y Sarao).

Su estilo técnico no entiende de barreras: maneja la fuerza rítmica del flamenco con la libertad improvisatoria del jazz clásico neoyorquino, envolviendo al auditorio en una atmósfera mística cargada de duende. Recordaba el virtuosismo y la vehemencia de Michel Camilo. Unos tienen el soniquete y otros el swing, y el estilo único y personal que caracteriza a Chico Pérez fue cobrando vida a través de la fusión de flamenco, jazz y música clásica.

Una voz en off presentó el sarao, que se abrió con una reinterpretación del imaginario lorquiano, Sueño a Lorca, donde la cantaora Gabriela Giménez, tomando como punto de partida el Romancero gitano, intercaló una versión de La Tarara. Desde ese inicio, Chico Pérez dejó clara su intención: no reproducir la tradición, sino expandirla. "Vamos a poner todo el alma", dijo antes de ponerse en plan Chick Corea con Recuerdos de una noche de verano.

Entre los temas más celebrados destacó Callejón del Agua. El clímax emocional llegó con la entrada a escena del invitado de honor, Manuel Lombo. Dueño de una de las voces más bellas, elegantes y versátiles de la música andaluza actual, encajó a la perfección dentro del indómito quinteto jazzístico.

La comunión entre el piano torrencial de Chico y el metal de voz impecable, templado y doloroso del cantaor sevillano elevó las composiciones a una dimensión puramente escénica. Cantaor de origen, Lombo es un artista pleno, con un carisma que proyecta en su fuerte presencia escénica. De lo melódico al bolero, el jazz y el flamenco, desfilaron variados estilos con recuperación valiosa de algunos hitos de canción española compuestos por Manuel Alejandro, que en su día popularizaron grandes artistas como Rocío Jurado (Se nos rompió el amor) y la Pantoja (Háblame del mar, marinero) con elegancia sobria y una indudable capacidad de seducción.

La banda también se unió al compás: a la batería Manuel Reina, al contrabajo Alejandra López, y Gabriela Giménez, una de las voces jóvenes con más proyección del flamenco actual. La presencia de la voz flamenca resultó clave durante toda la velada y, cómo no, la trompeta de Manuel Machado, imprescindible para darle la temperatura justa, sabor latino y brillo.

Chico buscó la complicidad con Grusería -Dave Grusin la inspiró- por bulerías con la cantaora a pleno pulmón. Luego se orientó hacia Charlie Parker, con la contrabajista bailando literalmente con su instrumento, y la cantaora metiendo sorpresivamente el Vente para Madrid de Ketama.

La trompeta de Machado puso el acento de latin jazz en La vida al son, donde citaban El Puente de Los Mismos (Aquello de "Será maravilloso viajar hasta Mallorca..."). Se despidieron con Fiesta en la villa, que empezó Chico rascando las tripas al piano con la melodía del bolero Historia de un amor y, en su (excesiva) vehemencia, introdujo unas notas del Concierto de Aranjuez.

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El público contuvo el aliento ante un diálogo sonoro que acarició la copla, los cantes de ida y vuelta y el cancionero de Manuel Alejandro con un respeto y una libertad sobrecogedoras. Cierre vibrante para una noche de recuerdo en Jazz San Javier.