Festival
Suspendido el concierto de María Arnal en La Mar de Músicas
Los espectadores que compraron entradas para esta noche podrán pedir el reembolso íntegro del importe abonado
Quienes mantengan la reserva asistirán a la programación modificada y recibirán una devolución parcial de 18 euros
Debido a un grave motivo familiar, la artista María Arnal ha comunicado al festival que no podrá actuar esta noche en La Mar de Músicas. Los espectadores que hayan adquirido entrada para esta noche podrán elegir entre solicitar la devolución íntegra del importe de la entrada (38 euros) o mantener su asistencia a la programación modificada, en cuyo caso recibirán una devolución parcial de 18 euros
La programación prevista se mantiene con los conciertos de Monsieur Periné, a las 23:00 horas en el Auditorio Paco Martín, y Bandalos Chinos, a la 01:00 horas en el Castillo Árabe. La noche concluirá con la sesión de M. Lacroix, que inicialmente iba a actuar como DJ de transición y que ampliará su participación para cerrar la jornada.
Los espectadores que hayan adquirido entrada para esta noche podrán elegir entre solicitar la devolución íntegra del importe de la entrada (38 euros) o mantener su asistencia a la programación modificada, en cuyo caso recibirán una devolución parcial de 18 euros.
La Mar de Músicas informó que lamenta profundamente esta situación y transmite todo su apoyo y cariño a María Arnal y a su familia en estos difíciles momentos.
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