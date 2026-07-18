Los primeros espadas del flamenco se vuelven a citar en Lo Ferro

El flamenco vuelve a sentirse como en casa un año más en el barrio roldanense de Lo Ferro (Torre Pacheco). Un enclave de poco más de 1.000 habitantes que cada verano se convierte en custodio de la pureza del cante, ganándose el respeto del universo jondo por una solera que marida a la perfección con una apertura al futuro del flamenco que, al contrario de lo que puedan pensar algunos, no está reñido con la reinvención musical.

Desde hace casi medio siglo, el Festival Internacional de Cante Flamenco de Lo Ferro reúne a artistas de enorme talla nacional que aspiran al ansiado ‘Melón de Oro’, un galardón que no sólo distingue al cantaor o cantaora más completo, sino que consagra una trayectoria o la inaugura con los mimbres de quien apunta alto.

Ballet Kímbara. / La Opinión

Tras la disputa de las cinco pruebas selectivas celebradas durante los cuatro sábados del mes de junio y el primero de julio en el patio de la Peña Flamenca ‘Melón de Oro’, por el que han pasado casi cuarenta artistas, el jurado ferreño ha decidido que los elegidos que disputarán las semifinales los días 23 y 24 de julio en el Recinto de Verano de Lo Ferro son: Emilio Chaparro Serrano (Badajoz), Juan José Fernández Rodríguez (Albacete), María González García (Huelva), Antonio López Núñez (Sevilla), Julia Moreno Herrador (Jaén), Francisco Morillo Castro (Sevilla), Francisco Ocón Cuadrado (Córdoba) y Susana Romero Alonso (Cádiz).

Los nombres propios del festival

Pero Lo Ferro no vive solo del concurso. Su cartel artístico en las noches previas a la final es un auténtico regalo para los sentidos. Esta noche contará con la actuación de la Escuela Municipal de Danza de Torre Pacheco, cuyos alumnos ofrecerán un espectáculo, bautizado como ‘Pinocho’, en el que la danza y el flamenco compartirán protagonismo, mostrando el trabajo formativo y artístico que desarrolla este centro de referencia en el municipio. El escenario recibirá también al Ballet Kímbara, con su actuación ‘Agua’, que pondrá en escena una propuesta llena de ritmo, fuerza y color, enriqueciendo una noche en la que el baile ocupará un lugar destacado junto al cante flamenco.

El ‘aperitivo’ perfecto para que mañana, Dorantes, Antonio Reyes, Remedios Reyes y Paco Cepero se suban a las tablas.

El martes 21 será el turno de ‘El Pele’, Sandra Carrasco, Carmen Carmona, Niño Seve, David Arahal y Antonio Fernández ‘El Torero’.

Jesús Méndez, Ezequiel Benítez, Julián Estrada, Bonela, Antonio Carrión, Paco León, Manuel Silveria y Bonela Chico harán lo propio el miércoles 22 de julio.

El jueves 23, tras la primera semifinal, Manuel Bandera ofrecerá ‘Bambino por bandera’, y el viernes 24 será el turno de la Compañía de ‘El Yiyo’ y de Cynthia Canoa.

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El homenaje final del festival correrá a cargo del Ballet Flamenco de Lo Ferro, bajo la dirección de María Dolores Ros, y rendirá tributo a la maestra Cristina Hoyos, icono absoluto del baile flamenco, recientemente galardonada con el Premio ‘Sebastián Escudero’ a la Excelencia Flamenca.