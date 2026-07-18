La Mar de Músicas recorre este sábado cinco países en seis conciertos

La Mar de Músicas continúa este sábado, 18 de julio, con una de las jornadas más internacionales de esta edición, en un recorrido musical que llevará al público desde Cabo Verde y Ecuador hasta Brasil, Colombia y Argentina. El festival ofrecerá seis conciertos repartidos entre la plaza del Ayuntamiento, el antiguo CIM, el auditorio Paco Martín y el Castillo Árabe, con una programación que combina artistas emergentes y nombres consolidados de la escena iberoamericana.

La música comenzará a sonar a las 19.00 horas en la plaza del Ayuntamiento con Fidju Kitxora, un colectivo surgido entre Cabo Verde y Lisboa que reivindica la riqueza sonora de la diáspora caboverdiana. Su propuesta mezcla ritmos tradicionales como el funaná o el semba con afrohouse, electrónica y percusiones contemporáneas, dando forma a un proyecto que ha despertado el interés de la crítica desde la publicación de su primer trabajo, Racodja.

A las 20.00 horas será el turno de Lolabúm, una de las bandas más destacadas del indie ecuatoriano. Formada en Quito en 2014 y liderada por Pedro Bonfim, la formación combina pop independiente, rock y electrónica con letras de marcado carácter generacional. Su actuación forma parte del especial que La Mar de Músicas dedica este año a Ecuador, país invitado de la presente edición.

Los argentinos Bandalos Chinos acumulan varios Premios Gardel y nominaciones a los Latin Grammy | A. C. / A.C.

La programación continuará a las 21.30 horas en el patio del antiguo CIM con Mari Froes, una de las voces más prometedoras de la nueva música brasileña. La cantante y compositora, nacida en Belo Horizonte, ha conquistado a millones de oyentes con un repertorio inspirado en la MPB, la bossa nova y la canción intimista, al que incorpora una sensibilidad contemporánea. Temas como Vatimbora la han situado entre las artistas emergentes con mayor proyección de Brasil.

El auditorio Paco Martín tomará el relevo a las 23.00 horas con la actuación de María Arnal, una de las creadoras más singulares del panorama musical español. La artista presentará AMA, el proyecto con el que inicia una nueva etapa creativa marcada por la experimentación con la voz, la tecnología y la tradición, manteniendo la investigación sonora que ha caracterizado su trayectoria desde sus primeros trabajos junto a Marcel Bagés.

Monsieur Periné, de Colombia, fueron los ganadores del Latin Grammy al Mejor Nuevo Artista en 2015 | A. C. / A. C.

La noche continuará en ese mismo escenario con Monsieur Periné, la banda colombiana liderada por Catalina García y Santiago Prieto. Ganadores del Latin Grammy al Mejor Nuevo Artista (2015), el grupo ha construido una propuesta reconocible por la fusión de swing, jazz manouche, bolero, son y pop latino, consolidándose como uno de los referentes de la música latinoamericana contemporánea.

La programación concluirá en el Castillo Árabe con Bandalos Chinos, una de las formaciones imprescindibles del nuevo indie latinoamericano. El grupo argentino, que acumula varios Premios Gardel y nominaciones a los Latin Grammy, llega a Cartagena dentro de la gira de presentación de Vándalos, un trabajo con el que continúa ampliando su proyección internacional y reafirma su posición como una de las bandas más influyentes de la escena alternativa en español.