Manuela: la mujer que volvió a Murcia para pintarlo todo de color

Nació en Yecla, pero la vida la llevó con apenas dos años a Francia. Allí creció hasta los 18. Cuando regresó en 1975, volvió de «una Francia en color a una España en blanco y negro». El contraste fue tan brutal que se convirtió en su primera sacudida vital. Y también en el inicio de su rebeldía.

En aquella Yecla industrial, aún cerrada, se afilió a Comisiones Obreras y al Partido Comunista de España cuando no era precisamente cómodo hacerlo. El 23F la sorprendió en el local sindical, viendo cómo escondían los ficheros de afiliados por miedo a represalias.

Trabajó de siete de la mañana a siete de la tarde y estudió de siete a once durante cinco nocturnos años.

Se casó joven para escapar de la autoridad paterna y acabó enfrentándose a algo aún más duro: el maltrato. En 1985, cuando casi nadie se separaba en un pueblo, pidió la separación. A su agresor lo condenaron a cuatro días de arresto domiciliario. Cuatro días. Así era España hace apenas cuarenta años, nos dice, y este cronista asiente.

Se quedó sola, con un hijo pequeño y estigmatizada. La despidieron por quedarse embarazada y por convocar elecciones sindicales. Era la época en que los convenios incluían la ‘dote’ para que las mujeres abandonaran el trabajo al casarse, lo recuerda perfectamente, porque ella renunció a aquel ridículo dinero.

Preparó oposiciones con su máquina Olivetti, recorrió media España examinándose y consiguió plaza en el antiguo Insalud. Entre medias, rehizo su vida, tuvo una hija, volvió a quedarse sola tras una separación y, años después, perdió al amor de su vida por un derrame cerebral. Fueron muchas caídas, pero en todas volvió a levantarse.

A los 38 años, decidió que ya era hora de saldar la deuda pendiente consigo misma: estudió Relaciones Laborales en la Universidad de Alicante. Trabajaba por la mañana en el hospital, conducía hasta Villena, tomaba un autobús y asistía a clase de cuatro a nueve de la tarde. Cuatro años así, aquello suponía cerrar un círculo.

Hoy, jubilada y con 68 años, Manuela no sabe estar quieta. Ha montado una escuela de adultos en su barrio de Molina de Segura, donde enseña a mujeres de entre 72 y 91 años a leer mejor, a escribir con los cuadernillos Rubio o a perderle el miedo a los números. Es voluntaria en Cepaim, donde da clases de español a migrantes francófonos, y colabora con el Banco de Alimentos y con Traperos de Emaús. En el quiosco del barrio preguntan por ella cuando alguien necesita ayuda relacionada con papeles, pensiones francesas o un recurso administrativo.

Sigue afiliada –47 años ya– a Comisiones y no se resigna a que las luchas de su generación se olviden. Le preocupan la sanidad pública, las residencias, el avance de la extrema derecha… Pero Manuela no vive solo de lucha.

Viaja sola. Celebra cada cumpleaños en una ciudad distinta. Ha estado en Capri, Atenas, Bretaña, Budapest, Roma. Se organiza los viajes, callejea lejos de las rutas turísticas, fotografía a la gente real y escribe cuadernos que algún día quizá se conviertan en libro. Viajar sola la hizo menos tímida, más abierta y más libre. «Cuando viajo se me olvida todo». Quizá esa sea la clave: Manuela siempre está en movimiento. Hacia adelante.

Al final del día, cuando se acuesta, se pregunta: «¿Hoy a quién he podido ayudar?». Y en esa pregunta cabe toda una vida.

Porque hay personas que nacen en un lugar, pero se construyen en la resistencia. Y Manuela, que volvió del color al blanco y negro, ha dedicado su vida a devolver el color a las vidas de los demás.