Juan Luis Guerra repasa sus himnos generacionales en Murcia
El artista dominicano recordará sus grandes éxitos, fusionando merengue, bachata y son, en una gira que celebra su legado musical
El artista dominicano Juan Luis Guerra ha vuelto a los escenarios españoles este verano. Gran referente de la música latina a nivel mundial y con un estilo inconfundible, Guerra ha firmado canciones icónicas, fusionando merengue, bachata y son. Sus conciertos destacan por su energía, su excelencia musical y una conexión única con el público, que convierte cada directo en una auténtica celebración.
Músico, compositor, arreglista y productor, cuenta con una trayectoria de décadas marcada por la excelencia artística, múltiples premios internacionales -incluyendo un Latin Grammy- y una influencia decisiva en la evolución de géneros, como la bachata y el merengue. Creador de himnos universales como Visa para un sueño, Ojalá que llueva café, La bilirrubina, La llave de mi corazón, Las avispas o Todo tiene su hora, ha firmado algunos de los álbumes más emblemáticos de la música en español, redefiniendo el panorama sonoro latino con una propuesta sofisticada y profundamente caribeña.
En los últimos años ha continuado expandiendo su legado con giras internacionales de gran éxito, como 'Entre mar y Palmeras' -agotando entradas en numerosos recintos-, nuevos lanzamientos como Mambo 23 y proyectos innovadores como la película animada Capitán Avispa, consolidando una carrera en constante evolución.
El 'Rey del Merengue' promete una velada inolvidable: repasará los grandes himnos que han marcado generaciones. Será una noche para celebrar la música, el ritmo y la emoción compartida.
Juan Luis Guerra
Fecha y hora: Sábado 18, 20.00 horas
Lugar: Espacio Norte (Murcia)
Precio: Desde 67 euros
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