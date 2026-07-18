Juan Luis Guerra repasa sus himnos generacionales en Murcia

El artista dominicano Juan Luis Guerra ha vuelto a los escenarios españoles este verano. Gran referente de la música latina a nivel mundial y con un estilo inconfundible, Guerra ha firmado canciones icónicas, fusionando merengue, bachata y son. Sus conciertos destacan por su energía, su excelencia musical y una conexión única con el público, que convierte cada directo en una auténtica celebración.

Músico, compositor, arreglista y productor, cuenta con una trayectoria de décadas marcada por la excelencia artística, múltiples premios internacionales -incluyendo un Latin Grammy- y una influencia decisiva en la evolución de géneros, como la bachata y el merengue. Creador de himnos universales como Visa para un sueño, Ojalá que llueva café, La bilirrubina, La llave de mi corazón, Las avispas o Todo tiene su hora, ha firmado algunos de los álbumes más emblemáticos de la música en español, redefiniendo el panorama sonoro latino con una propuesta sofisticada y profundamente caribeña.

En los últimos años ha continuado expandiendo su legado con giras internacionales de gran éxito, como 'Entre mar y Palmeras' -agotando entradas en numerosos recintos-, nuevos lanzamientos como Mambo 23 y proyectos innovadores como la película animada Capitán Avispa, consolidando una carrera en constante evolución.

El 'Rey del Merengue' promete una velada inolvidable: repasará los grandes himnos que han marcado generaciones. Será una noche para celebrar la música, el ritmo y la emoción compartida.