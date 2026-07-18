Festival
Los ‘Cardoso’ iluminan la noche trovera de Lo Ferro en el primer día de actividades del Festival
La 46ª edición del Festival Internacional de Cante Flamenco de Lo Ferro echa a andar y ya prepara el segundo día de actividades.
L. O.
La noche del viernes en el Patio del Mesón ‘Melón de Oro’ acogió las primeras actividades de la 46ª edición del Festival Internacional de Cante Flamenco de Lo Ferro. Estas estuvieron relacionadas con la fuerte apuesta del Festival al patrimonio cultural de nuestra Región con los trovos como protagonistas de la noche.
La gala la abrió el documentalista Tomás García con su conferencia ‘Ritos, fiestas y sonidos tradicionales en las fiestas de la Región de Murcia’ explicando de manera cronológica cada evento cultural en la Región. Después, el documentalista cambió su discurso por la guitarra para iniciar la gala trovera.
Pedro ‘El Cardoso I’ hizo de maestro de ceremonias y con su poesía fue citando a Irene, ‘El Andaluz’, ‘El Molinero’, Salmerón y al ‘Cardoso II’ y ‘Cardoso III’. El momento de la noche llegó de la mano de los Cardoso con la vuelta del Cardoso II al trovo tres años después. Lo hizo con el mayor de los Cardoso.
Al finalizar el evento, Lo Ferro le brindó el árbol genealógico del cante como detalle de su vuelta y su amistad que le une al Festival de Lo Ferro. Con esta noche, la 46ª edición del Festival Internacional de Cante Flamenco de Lo Ferro echa a andar y ya prepara el segundo día de actividades.
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