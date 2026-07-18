Belle and Sebastian, la esencia del indie británico más refinado

Belle and Sebastian, los guardianes del chamber pop escocés, anunciaron el verano pasado una gira que recorrería Europa, EEUU y México durante 2026, con la que celebrarían el 30.º aniversario de sus dos primeros álbumes, ambos publicados en 1996. En cada ciudad, la banda ofrecería dos conciertos consecutivos: la primera noche, dedicada en su totalidad a Tigermilk, y la segunda a If you’re feeling sinister, complementando ambos shows con una selección de sus canciones más queridas por los fans.

No hemos sido del todo afortunados. En esta segunda parte de la gira con la que recorren España interpretan por orden el segundo de los discos y, posteriormente, una selección de favoritas que no incluyen sus últimos discos. Al menos, es la primera vez que nos visitan, dado que –y aunque estuvieron perseguidos por el Lemon Pop– a última hora, las adversidades (promesas inclumplidas desde la administración) dieron al traste con el deseo.

Stuart Murdoch y los suyos representan, desde Glasgow, la esencia del indie británico más refinado surgido en los noventa.

La banda escocesa es fiel emblema de aquel indie que asumió como evangelio propio los discos de los sellos Postcard o Sarah Records, el influjo de The Smiths y una amalgama de referencias culturales heredadas de los años sesenta pasadas por un tamiz de sutil intelectualidad. Es de celebrar que su factoría esté lejos de agotarse, porque los radiantes A bit of previous (2022) y Late Developers (2023) son dos de los mejores discos que han publicado en mucho tiempo, y eso es mucho decir cuando cuentas en tu discografía con obras maestras como Tigermilk (1996), If you’re feeling sinister (1996), The boy with the Arab Strap o The life pursuit (2006).

En todos esos discos late la maestría de unos músicos que a partir de los 2000 supieron abrir sus miras estilísticas e incorporar elementos de sunshine pop, glam rock, soul al estilo Motown o música disco, sobreponiéndose a la marcha de miembros destacados (Stuart David, Isobel Campbell) y convirtiéndose en una banda mucho más voluble, que hace toda una fiesta de cada uno de sus directos.

Tigermilk supuso el punto de partida de su carrera mostrándonos esas canciones deudoras de The Smiths, gemas como The state I Am in, She’s losing it o My wandering days are over. Por su parte, If you’re feeling sinister fue algo completamente distinto: una obra maestra depurada del indie noventero, y no necesita mucha más presentación. Ahí quedan sus temas como legado de uno de los grandes álbumes de la década. Sus estudios de personajes, con múltiples capas, estaban repletos de exquisitos detalles literarios y musicales.

La actual gira, que arrancó en enero en Atlanta y culmina este mes en Glasgow, promete interpretaciones fieles, aunque el desafío está ahí: revivir discos icónicos sin caer en la repetición. Su legado resuena en un panorama donde el indie busca autenticidad frente al urbano.

¿Podrá la gira capturar el espíritu de 1996 o se diluirá en el circuito festivalero? Dicen ellos que esta gira no es un ejercicio nostálgico puro, sino un puente que conecta la fragilidad de ayer con la incertidumbre de hoy. Lo cierto es que esta gira es un susurro que evoca un tiempo donde el pop era un secreto compartido, un bálsamo para almas inquietas.

El concierto de Murcia está programado a la hora de la Final del Mundial. Belle and Sebastian contribuyeron a aumentar la fiebre de la Copa del Mundo con It only takes one lion, su candidatura al himno del torneo de Escocia. Escrita tras la victoria de Escocia por 4-2 en la fase de clasificación contra Dinamarca, y estrenada en el Royal Albert Hall de Londres como parte de la triunfal gira mundial del aniversario de la banda para los dos primeros álbumes, It only takes one lion pasa del himno esperanzador a un pop disco animado y cargado de cuerdas, capturando la expectativa eufórica de los partidos con el ingenio y el estilo característicos de la banda.