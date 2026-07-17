Sílvia Pérez Cruz regresa a La Mar de Músicas para abrir el festival

Arranca una de las citas imprescindibles del verano para los amantes de la música en Cartagena. La 31.ª edición de La Mar de Músicas comienza este viernes con las actuaciones de Sílvia Pérez Cruz, Oumou Sangaré, Gilsons, los ecuatorianos Machaka y San Pedro Bonfim y los Milagros, además de una sesión de Ángel Carmona, que pondrá el broche final en el Castillo Árabe con una selección dedicada a la música brasileña.

Primeras actuaciones

La jornada arrancará a las 19.00 horas en el parque del CIM con el concierto de San Pedro Bonfim y los Milagros, una de las propuestas más originales de la nueva escena ecuatoriana.

A las 20.00 horas será el turno de Machaka, en la plaza del Ayuntamiento. Considerado una de las voces emergentes de la nueva música latinoamericana, su propuesta combina rap, electrónica y pop con ritmos andinos, boleros, cumbia o dub, una fusión que el propio artista define como «Ecuadorian sabrosura».

Gilsons, grupo destacado en la música brasileña. / A. C.

A las 21.30 horas, el patio del antiguo CIM recibirá a Oumou Sangaré, una de las grandes voces de la música africana. Considerada la reina del wassoulou y un símbolo del continente, la artista de Bamako ha llevado al mundo un sonido profundamente arraigado en la tradición, lleno de fuerza, elegancia y autenticidad.

Oumou Sangaré ha llevado por el mundo un sonido arraigado a la tradición

Más allá de su trayectoria musical, Sangaré es una figura clave en la defensa de los derechos de las mujeres y la dignidad social. Cada uno de sus conciertos es una celebración en la que tradición y modernidad conviven con naturalidad. En La Mar de Músicas ha firmado actuaciones memorables, forjando un vínculo especial con el público. Su regreso al festival supone el reencuentro con una artista única y una leyenda viva de la música africana.

A las 23.00 horas, el festival se trasladará al Auditorio Paco Martín con la actuación de Sílvia Pérez Cruz, probablemente la artista que más veces ha pasado por los escenarios de La Mar de Músicas.

Oumou Sangaré, una de las grandes voces de la música africana. / A. C.

Ganadora del Goya a la Mejor Canción Original por el documental Flores para Antonio y con nuevo disco bajo el brazo, la cantante catalana inaugurará oficialmente el festival tras la suspensión de su concierto del pasado año por la lluvia. Lo hará con un espectáculo especial, acompañada por una decena de músicos de cuerda y viento, con el que celebrará además sus 30 años de trayectoria.

Gilson combinará herencia tropical y sensibilidad contemporánea en el Castillo Árabe

La noche continuará en el Castillo Árabe con Gilsons, uno de los tríos más destacados de la nueva música brasileña. Integrado por hijos y nietos de Gilberto Gil, el grupo combina la herencia tropicalista, la cadencia de la música afrobahiana y una sensibilidad contemporánea que conecta con la nueva escena del país. Sobre el escenario despliegan un sonido luminoso y sofisticado que honra la tradición familiar sin renunciar a una identidad propia.

La primera jornada concluirá con el periodista y divulgador musical Ángel Carmona, una de las voces más reconocibles de la radio musical española, que despedirá la noche con una sesión dedicada a la música brasileña y a las nuevas tendencias sonoras del país.