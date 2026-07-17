Poesía y cine en las noches de Puerto Lumbreras

Las noches de verano en Puerto Lumbreras se llenan de cultura. Del 18 al 28 de julio, el municipio acogerá distintas citas de poesía y cine que podrán disfrutarse de forma gratuita.

Velada poética

La poesía protagonizará la noche del 18 de julio con la ‘Velada poética bajo las estrellas’, un recital organizado por la poeta Carmen Martínez Mateos en el que participarán una docena de escritores procedentes de las comarcas del Guadalentín y Los Vélez. La cita comenzará a las 21.00 horas en la Pasarela Peatonal.

La Más Serena, María Segura, Ana Martínez Parra, Germana Fernández Pérez, Ana Martínez Martínez, José Haro Martínez, Isabel Martínez Terrones, Marisol Morente, Pilar Alcántara, Ismael Navarro Castillo, Juan González Quesada y la propia Carmen Martínez Mateos serán los protagonistas del encuentro.

La concejala de Cultura del Ayuntamiento de Puerto Lumbreras, Toñi Navarro, ha señalado que esta actividad se enmarca en el programa Nogalte Cultural, impulsado por el Consistorio para seguir fomentando la oferta cultural y de ocio durante los meses de verano, «una cita que los amantes de la literatura y la poesía no pueden perderse».

La velada estará amenizada con el acompañamiento musical de la cuadrilla de Marcos Romera.

Cine de verano

Además del recital poético, los días 21 y 28 de julio se celebrarán dos sesiones de cine al aire libre en una pantalla gigante instalada en la Plaza de la Constitución, ambas a las 21.00 horas.

El lunes 21 se proyectará Superman (2025), la nueva versión del popular superhéroe, que aborda el conflicto entre su herencia kryptoniana y su vida como Clark Kent en Smallville. Por su parte, el lunes 28 será el turno de Padre no hay más que uno 5: Nido repleto, quinta entrega de la exitosa saga dirigida por Santiago Segura. Una comedia para todos los públicos en la que esta peculiar familiar sufre el trauma inverso del nido vacío. El padre de familia, Javier, en vez de vivir la progresiva salida del hogar de sus hijos según crecen, sufre de ‘nido repleto’, ya que nadie se va de su casa.