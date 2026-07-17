Del piano stride de Luca Filastro al pop soul de Young Gun Silver Fox

Luca Filastro es actualmente uno de los pianistas de jazz más destacados de la escena italiana e internacional; sintetiza en su estilo la tradición de los grandes maestros del jazz y su propia personalidad artística ecléctica. Está considerado uno de los mejores intérpretes actuales de piano stride, el lenguaje creado hace unos 100 años por pioneros del jazz como Willie 'The Lion' Smith, James P. Johnson o –más tarde- Fats Waller. Viene a San Javier Jazz acompañado por Vincenzo Florio al contrabajo y Andrea Nunzi en la batería. Con ellos forma un trío que destaca por su impecable técnica y su capacidad para conectar con el público.

Excelente y consagrado, Filastro descubrió su vocación a los cinco años gracias a los discos de Fats Waller, Jelly Roll Morton, Sidney Bechet y Louis Armstrong. Inició estudios clásicos y se graduó con honores en piano a los 19 años. Su interpretación evoca los sonidos de grandes pianistas como Fats Waller, Earl Hines, Art Tatum, Oscar Peterson, Nat King Cole o Bud Powell.

También le ha influido el minucioso estudio de grandes solistas de jazz (Coleman Hawkins, Lester Young, Charlie Parker, Dizzy Gillespie, Roy Eldridge...). Su primer álbum, Handful of Keys (2015), lo llevó a tan intereactuar en todo el mundo, tanto en solitario como con importantes artistas internacionales, en festivales de jazz y swing. Su extensa actividad concertística incluye actuaciones como pianista solista, con su trío y cuarteto, así como en formaciones más grandes, como la Luca Filastro Orchestra, de la que es arreglista y director.

Filastro ha realizado numerosas giras por Estados Unidos, donde goza del aprecio de muchos de los mejores músicos del panorama musical. Su extensa producción discográfica incluye Don't Blame Me (2021), para piano solo, en el que Luca se aventura a interpretar algunas de las piezas más bellas del cancionero estadounidense (Gershwin, Kern o Van Heusen son algunos de los grandes compositores de las espléndidas melodías que contiene el álbum), enriqueciéndolas con toda la experiencia musical y emocional acumulada y con un talento que no se limita exclusivamente al stride.

Estudioso y entusiasta del jazz en todas sus facetas, su repertorio abarca desde los ritmos de la era del swing hasta la revolución del bebop. Este artista exuberante se caracteriza por un cautivador sentido del swing, el blues y la improvisación, así como por un encanto innato y una gran capacidad para conectar con el público.

Reina del swing y el jazz tradicional

La actuación del trío se ve realzada por la voz y la personalidad de Lara Ferrari, reconocida en Italia como una auténtica reina del swing y el jazz tradicional. Es invitada habitual en los festivales de jazz tradicional más importantes de Italia, como cantante y también como presentadora. Fue en uno de estos festivales donde Lara conoció a Luca Filastro, con quien congenió de inmediato. Inspirada por Ella Fitzgerald, Billie Holiday, Chet Baker o Anita O´Day, se mueve con soltura entre el swing, el jazz tradicional, el soul y el R&B, creando interpretaciones elegantes y cautivadoras.

Desde 2016, Ferrari es la vocalista principal del internacionalmente aclamado grupo Sugarpie & Candymen, con quienes ha grabado siete álbumes y ha actuado en los principales clubes y festivales de jazz del mundo. En 2021 lanzó Jazz 4 Army (TRJ Records), emotivo homenaje jazzístico a la cantante británica Amy Winehouse. Desde 2022 ha colaborado con la Orquesta Italiana Contemporánea, dirigida por el maestro Michele Corcella, en diversos repertorios, ampliando aún más su alcance artístico a través de producciones orquestales de jazz.

Icono del yacht rock

Young Gun Silver Fox son uno de los grupos más brillantes de lo que se ha definido como yacht rock, un rock suave con influencias de la Costa Oeste de los Estados Unidos, que se fusiona con lo mejor del pop y el soul contemporáneo de mediados de los 70 y principios de los 80.

Andy Platt y Shaw Lee se conocieron a través de MySpace en 2005 y decidieron unir fuerzas. Se alimentan de los ecos de Shuggie Otis, Ennio Morricone, James Brown, Jeff Porcaro, Steely Dan o Alan Parsons. Toda su discografía es de una exquisitez extrema

El británico Andy Platt es un músico excepcional que con su banda, Mamas Gun, publica discos espectaculares, y también compone y produce para otros artistas. Por su parte, el americano (pero residente en Londres desde hace años) Shaw Lee reparte su tiempo entre aclamados discos en solitario y una cada vez más demandada faceta de productor. Ambos han colaborado con Brian Jackson, Asha Puthlii, James Morrison, Rod Temperton…

Además de sus propios proyectos, son compositores muy solicitados para superestrellas como Take That: escribieron y coprodujeron la canción principal de su último álbum, This Life, que alcanzó el número uno; también han escrito y producido varias canciones para el próximo álbum de James Morrison.

Andy también ha estado trabajando con la estrella emergente británica MT Jones, escribiendo canciones para su álbum debut, mientras que Shawn ha recorrido el mundo tocando la batería y siendo director musical de la legendaria Asha Puthli, pero cuando mejor lo pasan es colaborando entre ellos en Young Gun Silver Fox -no hay más que verlos para saber quién es cada cual-, proyecto con el que ya han publicado cinco álbumes; el último, Pleasure, certifica su amor por el soft rock californiano de los setenta (Ned Doheny, Steely Dan, Hall & Oates), el sonido soul de Philadelphia, la era disco (O’Jays, Earth, Wind & Fire…), entre otras muchas cosas que ellos ensamblan con personalidad y genio.

Young Gun Silver Fox vienen nuevamente a Jazz San Javier presentando su quinto álbum, Pleasure, en el que se adivinan influencias de Steele Dan, Bobby Caldwell o Paul McCartney. Cada vez más admirados en todo el planeta, nos transportará a un mundo mágico de sol y buenas vibraciones.

Sofisticación, estilo, veleros surcando el mar, cócteles bajo un atardecer soleado... Todas las imágenes mentales que evoca el mejor yacht rock de los setenta y ochenta, ellos las reproducen con encomiable fidelidad en un mundo de incertidumbre y cambios rápidos. No sorprende que su base de fans haya crecido significativamente en los últimos años, cuando la gente busca consuelo en sonidos familiares del pasado.