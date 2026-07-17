Paco López Mengual: el mercero que convirtió la vida cotidiana en literatura

Paco López Mengual es uno de esos creadores que parecen surgir de un cruce improbable entre la tradición oral, la vida de barrio y una curiosidad insaciable. Nacido y criado en Molina de Segura, su trayectoria literaria no responde al canon habitual: empezó a escribir tarde, ya cumplidos los cuarenta y, sin embargo, hoy es autor de más de veinte libros, articulista, editor, divulgador de historias locales y hasta criador de gusanos de seda. Su figura encarna una forma de entender la cultura desde lo cotidiano, lo cercano y lo vivido.

Su relación con la literatura nace en la infancia, no desde los libros, sino desde la voz. Él mismo recuerda que procede «de la oralidad», de escuchar historias que su madre le contaba para que comiera, embelesándolo entre cucharada y cucharada. Aquellas narraciones domésticas, unidas a las que escuchaba a los mayores del barrio -«terminar con el abuelo del amigo sentado en un rincón contándome historias de la guerra»- sembraron en él una fascinación por los relatos que más tarde se transformaría en vocación literaria, en ansias irrefrenables de contar.

Su formación lectora fue humilde, como la de tantos niños de su generación. En casa había pocos libros, hasta que llegó Círculo de Lectores, cuyos volúmenes, comprados para adornar el mueble del salón, terminaron siendo leídos. Uno de los primeros que lo marcó fue Corazón, de De Amicis, con la historia de Marco, que recuerda como su primera lectura «seria».

Pero si hay un espacio decisivo en su vida creativa es su mercería. Paco la define como «el balcón desde donde me asomo al mundo». Allí escucha historias de clientas, vecinos y conocidos; allí recibe confidencias, anécdotas y rumores que, con el tiempo, se transforman -o no- en relatos, novelas o artículos. Muchas de sus obras nacen de ese flujo incesante de voces: «Muchas de las historias que yo cuento proceden de esas historias que me contaban siendo niño». Su literatura es, en buena medida, un ejercicio de escucha.

Su método creativo es intuitivo y emocional. Una anécdota, una noticia o un comentario oído en un bar pueden ser el «pistoletazo» que desencadena una investigación que crece dentro de él hasta exigir ser escrita. Algunas novelas le han llevado años -como Espinosa Pardo, que tardó doce en escribir- y otras apenas meses, como su obra juvenil sobre el infante don Juan Manuel.

Además de novelista, Paco es un apasionado divulgador de la historia y las leyendas murcianas. Reivindica que la Región posee relatos tan poderosos como los de cualquier otro lugar: «Tenemos historias a la misma altura que las que te pueden contar cuando vas a Toledo o a Bilbao». Organiza paseos narrados por Murcia y Molina de Segura, incluido uno nocturno por el cementerio, acompañado por enterradores con faroles y actores que encarnan personajes locales. También colabora en radio, prensa y televisión, siempre desde un costumbrismo atento a lo humano.

Su faceta de editor nació del deseo de dar visibilidad al boom literario murciano. Cofundó La Fea Burguesía, una editorial que combina autores consagrados, rescates de clásicos regionales y nuevas voces. Lo define como un proyecto «más romántico que empresarial», pero fundamental para consolidar una escena cultural en expansión.

Paco López Mengual vive la literatura como un modo de estar en el mundo. Escribe, investiga, escucha, cuenta. Su vida es una montaña rusa de actividades, pero todas giran en torno a una misma necesidad: la de narrar. Como él mismo reconoce, escribir le dio «una nueva dimensión» a su vida. Y en ello permanece.