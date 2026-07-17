Ludovic Beier, un enamorado del jazz clásico de la Costa Este, y el carisma del pianista Chico Pérez

El acordeonista galo Ludovic Beier, que dejó un magnífico recuerdo en anteriores ediciones del Festival de Jazz de San Javier (la primera fue también su presentación en España), viene con el Montmartre Quartet. Gran virtuoso del acordeón y de la acordina (interesante instrumento a veces definido como pequeño acordeón que se toca con la boca), Ludovic Beier ha ofrecido conciertos espléndidos, tanto del estilo del swing manouche como con su cuarteto Montmartre.

Con este último, ofrecerá un programa de jazz y música brasileña, en la línea de su aclamado álbum Chilltimes, en el que muestra su faceta de enamorado del jazz clásico de la Costa Este. Buena oportunidad para escuchar a uno de los mejores acordeonistas del mundo, un elegante jazzman de inmenso talento. Le acompañarán Pierre-Alain Goualch (piano), Gautier Laurent (contrabajo) y Frédéric Delestre (batería).

Nacido en 1978, Ludovic Beier aprendió a tocar el acordeón siguiendo los pasos de su padre, en la más pura tradición francesa del instrumento. Además de aclamado acordeonista, también es productor, compositor y arreglista; trabaja en proyectos variados y vive en París. Debutó sobre el escenario en 1986, a los ocho años. Pronto descubrió 'otra música', al escuchar a Charlie Parker, Miles Davis, George Benson o Chick Corea.

En 1993 se unió a un grupo de prodigios del acordeón, grabó un álbum y comenzó a tocar en espectáculos de danza en toda la zona del Pontoise en Francia. En los años siguientes ganó varios concursos y formó su propia orquesta, actuando en Francia y en el extranjero. Su álbum Nuit blanche (1997) dio comienzo a una serie anual de nuevas grabaciones. Tras el exitoso Swing Rencontre (2002), hizo cuatro conciertos con el grupo de ese álbum en Birdland (Nueva York), como parte de un Festival de Django.

Desde entonces, su camino como acordeonista de jazz ya no tuvo retorno. Enamorado del jazz clásico de la West Coast, desarrolló un estilo muy personal, aunando su técnica de virtuoso con el swing más puro, absorbiendo también elementos de la tradición manouche inspirada por Django Reinhardt. Ha tocado con los más grandes nombres de esta gran tradición: Angelo Debarre, Dorado Schmitt, Florin Niculescu..., pero también con músicos de jazz contemporáneo como Joe Lovano, Paquito D’Rivera, James Carter o David Sánchez.

En 2006, Ludovic Beier participó en el histórico concierto The Magic Of Toots celebrado en el Carnegie Hall de New York, junto a Toots Thielemans, Herbie Hancock, Eliane Elias, Ivan Lins, Óscar Castro-Neves, Paquito D’Rivera, Joe Lovano, Ari Honig, Scott Colley y Kenny Werner.

Ha grabado una veintena de discos como líder, y también junto a Angelo Debarre, Samson Schmitt, Marc Berthoumieux, Dorado Schmitt y otros.

El espléndido quinteto de Chico Pérez

El jienense Chico Pérez es uno de los pianistas y compositores más reconocidos en nuestro país. Con un estilo versátil que emociona y sorprende dentro y fuera del escenario, continúa siendo la sensación de crítica y público. Ha pisado los escenarios más importantes del continente y ha llevado su música a los festivales de flamenco y jazz de mayor prestigio en nuestro país, como el Festival Internacional de Jazz de Madrid, la Bienal de Flamenco de Sevilla, el Jazzaldia, o el Festival de Jazz de Luxemburgo.

El jienense Chico Pérez al piano / A. S. J.

Además, ofreció el Concierto Inaugural del Festival de Otoño junto a la Orquesta Filarmónica de España, el Concierto Extraordinario de Navidad en la Biblioteca Nacional de España y el concierto de cierre de la Presidencia Española de la UE en Luxemburgo.

Como compositor, ha creado la música original de diversas producciones, películas y documentales obteniendo reconocimientos y, en 2025, fue elegido para componer la banda sonora de la Campaña Institucional del Día de Andalucía, obra que interpretó en el Teatro de la Maestranza de Sevilla con gran éxito y repercusión.

Ha publicado tres álbumes: Gruserías (2019), Continente 27 (2021) y Sarao (2024), nominados a los Premios de la Música y destacados como algunos de los mejores discos del año. En 2022 estrenó en el Teatro de la Abadía de Madrid su espectáculo Sueño de 1922, por encargo de la Comunidad de Madrid, y ese mismo año presentó Chico Pérez Sinfónico. En 2024, junto al reconocido músico Sergio de Lope, presentó el estreno mundial del espectáculo Con Acento XL en la Bienal de Flamenco de Sevilla, el festival flamenco más importante del mundo, junto a la Big Band del Conservatorio Superior de Música de Sevilla, en una propuesta que supuso un éxito musical y pedagógico para el flamenco en Andalucía. También ha sido artista becado por la Fundación SGAE, y ha recibido numerosos premios.

En su faceta como compositor para cine y audiovisual, ha realizado la música original de largometrajes como La vida en una gota; el documental sobre Manuel Carrasco, Hay noches que duran toda una vida; Al alba y Reflejos. Cabe destacar que hasta 2021 fue pianista principal, director y profesor de la escuela del musical El Rey León en Madrid, y que colabora activamente con numerosos proyectos sociales y fundaciones.

Chico Pérez se presenta con un quinteto espléndido compuesto por músicos de primerísimo nivel de la escena de nuestro país, y un invitado de auténtico lujo: Manuel Lombo. El de Dos Hermanas era solo un chiquillo cuando empezó a demostrar cualidades innatas para el arte y el cante flamencos: un talento encauzado en la sevillana Fundación Cristina Heeren, desarrollado en distintas compañías y demostrado en espectáculos que lo llevaron a viajar por el mundo.

Paso a paso fue emergiendo una personalidad artística singular; el cantaor deja salir al cantante para cerrar el círculo. En su origen cantaor de flamenco, magnífico autor y compositor, intérprete de una obra repleta de aromas flamencos con muchos matices y una lírica tan hermosa como realista, Lombo se mueve con brillantez por los más variados estilos. Sus dotes vocales, su increíble versatilidad, una presencia escénica excepcional y, sobre todo, la inquietud artística, han cuajado en una figura reconocible y querida por el gran público. Tiene personalidad artística propia, carisma sobre las tablas y una gran capacidad de conexión.