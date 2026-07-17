Jazz San Javier reprograma el concierto de Minor Jazz Collective por la final del Mundial de fútbol

La actualidad se impone y la final del Mundial de fútbol entre España y Argentina el domingo a las 21.00 marca los tiempos. Conscientes de ello, la organización del Jazz San Javier ha trasladado el concierto previsto para esa misma fecha y hora.

Así, la actuación de Minor Jazz Collective, de entrada libre, con el trompetista Raynald Colom como invitado especial, finalmente se celebrará el próximo martes 21 de julio, a las 22:00 horas, en la Explanada Barnuevo de Santiago de la Ribera, manteniéndose el mismo espacio y horario previstos inicialmente.

Un cambio de última hora que "permitirá al público disfrutar de ambas citas sin renunciar a una de las propuestas incluidas en la programación", explica en un comunicado la organización del festival.

Minor Jazz Collective subirá al escenario junto a Raynald Colom, uno de los trompetistas más reconocidos del jazz español y una figura habitual de los principales escenarios nacionales e internacionales. La formación ofrecerá una noche marcada por la improvisación, el diálogo musical y la energía del jazz en directo.