Jazz San Javier reprograma el concierto de Minor Jazz Collective por la final del Mundial de fútbol
La organización traslada la actuación de este domingo al martes 21 de julio "para que el público pueda disfrutar de ambas citas"
La actualidad se impone y la final del Mundial de fútbol entre España y Argentina el domingo a las 21.00 marca los tiempos. Conscientes de ello, la organización del Jazz San Javier ha trasladado el concierto previsto para esa misma fecha y hora.
Así, la actuación de Minor Jazz Collective, de entrada libre, con el trompetista Raynald Colom como invitado especial, finalmente se celebrará el próximo martes 21 de julio, a las 22:00 horas, en la Explanada Barnuevo de Santiago de la Ribera, manteniéndose el mismo espacio y horario previstos inicialmente.
Un cambio de última hora que "permitirá al público disfrutar de ambas citas sin renunciar a una de las propuestas incluidas en la programación", explica en un comunicado la organización del festival.
Minor Jazz Collective subirá al escenario junto a Raynald Colom, uno de los trompetistas más reconocidos del jazz español y una figura habitual de los principales escenarios nacionales e internacionales. La formación ofrecerá una noche marcada por la improvisación, el diálogo musical y la energía del jazz en directo.
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