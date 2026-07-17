Homenaje en Águilas a Francisco Rabal por su cien cumpleaños

El lugar que ocupa Milana en el corazón de Azarías en Los santos inocentes es el mismo que su intérprete Francisco Rabal tiene en el corazón y la historia de nuestro cine.

El pasado 8 de marzo se cumplieron cien años del nacimiento del actor aguileño. Conocido popularmente como Paco Rabal, han pasado ya casi 25 años de su muerte y el paso del tiempo no hace más que afianzar la leyenda y el legado de quien dio vida a uno de los personajes más inolvidables de la memoria colectiva del cine español.

Su localidad natal, Águilas, conmemora este centenario con las jornadas ‘Francisco Rabal: Actor, voz y memoria del cine español’, que se celebrarán este viernes y sábado en la sede de la Extensión Permanente de la Universidad de Murcia en Águilas.

Organizadas por el Departamento de Historia del Arte de la Universidad de Murcia, las jornadas reunirán a investigadores, docentes y profesionales vinculados a la trayectoria artística y personal de Paco Rabal para analizar su figura desde distintas perspectivas y reivindicar la vigencia de su legado.

La directora general de Competitividad y Calidad Turística, Eva Reverte, será la encargada de inaugurar el encuentro este viernes, a las 16.30 horas. En el acto también participará el alcalde de Águilas, Cristóbal Casado. «Esta actividad une rigor académico y divulgación, porque es necesario seguir dando a conocer y defender el legado de este aguileño universal», señaló Reverte.

El compromiso de Rabal

Tras la inauguración institucional, las jornadas comenzarán con la ponencia Francisco Rabal y Murcia, a cargo de los investigadores y docentes José Javier Aliaga Cárceles y Francisco José Sánchez Bernal.

Una primera jornada que, entre otras actividades, se completará con la mesa redonda Francisco Rabal: Cine y compromiso, moderada por el catedrático Joaquín Cánovas Belchí, y en la que participarán el productor Carlos Belmonte, el director y guionista Benito Rabal y Miguel Ángel Blaya, de la Asociación Milana Bonita.

El sábado la programación arrancará a las 10.00 horas con un recorrido por la trayectoria artística y personal del actor a través de conferencias dedicadas a la saga Rabal, su relación con Luis Buñuel, el reflejo de la historia de España en su filmografía y las claves de su estilo interpretativo.

El encuentro concluirá con la mesa redonda Francisco Rabal hoy: memoria, legado y actualidad, en la que intervendrá el gestor cultural y especialista en cine Jesús de la Peña, el crítico Juan Ignacio García y la productora Marisol Carnicero. El punto final será la proyección del documental Francisco por Paco, presentado por Benito Rabal.

Las jornadas están dirigidas por José Javier Aliaga e Isabel Durante Asensio con el apoyo de la UMU, la Sede Permanente de la Universidad en Águilas, el Instituto de las Industrias Culturales y las Artes de la Región de Murcia y el Ayuntamiento de Águilas.