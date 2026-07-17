David Costa, director musical de 'Operetta': "Es una oportunidad para que el público se dé cuenta de que la ópera no está tan lejos"

Continúa la programación de la Semana de Teatro de Caravaca y este viernes lo hace con Operetta, de la compañía Cor de Teatre. Sobre las tablas, un grupo vocal de catorce cantantes, actrices y actores interpretará una cuidada selección de trece coros, arias y oberturas de ópera.

Operetta desprende su admiración por el bel canto y una trayectoria teatral llena de experiencias, donde el humor, el gag y el trabajo físico-gestual son su sello identificativo. En este espectáculo, la voz es la protagonista, haciéndose cargo de las partes orquestales y dando a conocer su fuerza y sus diferentes registros. La responsabilidad de interpretar piezas tan conocidas es un reto para la compañía, así como el hecho de defender una propuesta muy concreta que adapta todo el repertorio para catorce cantantes y a capella. El proyecto nace de la mano del autor Jordi Purtí y su pasión por el mundo operístico.

David Costa, director de Cor de Teatre y director musical de Operetta, cuenta a este medio cómo es la experiencia entre bastidores.

¿Cómo nace este interesante proyecto de llevar la ópera a todos los rincones?

De las inquietudes y de la forma de trabajar de Cor de Teatre. La compañía fusiona los dos lenguajes más universales que rompen con cualquier barrera social e intelectual, trabajando para todos los públicos. Por un lado, la música vocal, un instrumento que todos llevamos encima y que es apto para todo el mundo y, por otro, el teatro gestual, otro lenguaje que se comprende universalmente.

De estos dos lenguajes y con espectáculos que ya teníamos, se enamoró Jordi Purtí, el autor de Operetta. Nos propuso acercar el enigmático y mágico mundo de la ópera a todos los públicos, enamorar al melómano con arreglos a cappella de esta música tan imprescindible. También con un proyecto pedagógico que aproxime esta música y la cultura en general al público que no esté tan habituado a acercarse a estas piezas operísticas. Por lo tanto, en Cor de Teatre fusionamos la música y el teatro gestual con toneladas de humor para aproximar estos géneros al público.

Estrenáis en 2011 y en 2024 hacéis un cambio del espectáculo, creando una propuesta más contemporánea.

Hemos cambiado el vestuario y la escenografía, pero mantenemos la esencia: la música a cappella, el teatro gestual y el humor siguen estando presentes al 100%. Visualmente, tiene un punto más contemporáneo. Llevamos interpretando este espectáculo por toda Europa desde 2011, con gran éxito de público y crítica, lo que nos hace sentirnos muy emocionados. En total, llevamos más de 500 funciones. Más de cien desde la reposición que hicimos en 2024.

Si me permites, puedo dar un dato muy objetivo: quien se acerca y entra en el teatro, auditorio, plaza, o donde sea que actuamos, y ve Operetta, se acaba enamorando del espectáculo, del talento de Jordi Purtí y de la energía de las voces de los actores y actrices de Cor de Teatre. Es difícil explicar qué hacemos, qué es Operetta pero, si entras, te enamoras de ella.

Orquestra en 'Operetta' / L. O.

¿Qué selección vamos a escuchar? ¿Existe un hilo conductor?

Simulamos un teatro abandonado, sin presencia artística y, de pronto, aparece un tramoyista encima de un piano de cola. Desde ese piano empieza a salir todo un mundo mágico con más tramoyistas, cantantes, actores, iluminadores y directores. Un primer homenaje a las artes escénicas.

Desde ese momento, todos empiezan a montar el espectáculo con la obertura de Aida de Verdi, Marcha triunfal. Poco a poco, irán desgranando diferentes escenas que emocionarán a todo el público.

Sacamos de contexto los guiones originales, por eso te decía que la gente que está habituada a este repertorio se sorprende mucho. Conocen las historias pero ven que esta música y guión da forma a escenas totalmente diferentes, fuera del guion original de las óperas. Se emocionan viendo cómo los cantantes, actrices y actores interpretan sin instrumentos: la voz es el instrumento. Sumando los solistas, los coros y todo el movimiento escénico para explicar las nuevas historias que contamos. El hilo son los personajes que van interpretando este concierto. También hay diferentes homenajes: al cine; a María Calas; a los deportes o al Sur de Francia; también a la gente que lo pasa mal y a cómo la música les ayuda a levantar el vuelo. También está presente el ballet.

Aprovechamos todas estas artes y los nuevos guiones con la música de Verdi, Mozart, Wagner o Rossini, que es un genio para dar humor a la música.

Un objetivo claro: llevar la ópera a todos los rincones. Es prácticamente imposible programar ópera en municipios medianos y pequeños y, sobre todo, hacerlo accesible a todos los públicos. Esta noche, para mucha gente, será la primera vez que escuchen fragmentos de ópera. Pueden que se inicien y se enamoren de este mundo maravilloso.

Está garantizado que la calidad musical de las obras de estos grandes compositores está más que aprobada. Después, nos encontramos con una aproximación solamente con la voz y la polifonía del grupo.

Es una oportunidad para que el público se dé cuenta de que la ópera no está tan lejos, que forma parte de nuestra banda sonora. Quizá no sabremos qué pieza es, pero nos sonará de una película o de un anuncio, porque la ópera se utiliza mucho en nuestro día a día.

Siempre he pensado que con Operetta se puede hacer una aproximación interesante a ese mundoy, si el público después llega a casa y se pone la versión original de alguna de las piezas que interpretamos, habremos cumplido con uno de nuestros objetivos: el pedagógico. Se trata de que la gente descubra la calidad musical de este mundo y quitar esaetiqueta elitista.

Los expertos en ópera han valorado muy bien la obra porque no mentimos en ningún momento, no estamos haciendo una ópera. Aunque sea un gran montaje escénico, Operetta es otra manera de ver la ópera. Utilizamos esa música y le damos otro tratamiento.

Eres director de Cor de Teatre, ¿qué más espectáculos tenéis en gira?

Otro de los espectáculos que llevamos es posiblemente el único musical que se interpreta en los balcones. Un espectáculo reivindicativo sobre la dificultad que hay para encontrar una vivienda para mucha gente. También estamos creando, para el Ayuntamiento de Barcelona, un espectáculo que trata la Navidad de una forma divertida. Se está preparando para ser interpretado en teatros y auditorios de cara al 2027.