Abanilla despedirá el Festival en Escalera con un concierto de altura homenaje a ‘Frank Sinatra’ en el Corazón de Jesús
María Esteban clausura este sábado la VI edición que ha llenado en todas las actuaciones y se ha consolidado como una de las grandes citas culturales del verano en la Región de Murcia
El Festival en Escalera de Abanilla vivirá este sábado, 18 de julio (21 horas), su gran clausura con el concierto 'Homenaje a Frank Sinatra', protagonizado por la cantante María Esteban, en un escenario tan singular como el paraje del Corazón de Jesús, donde música, patrimonio y paisaje volverán a unirse para ofrecer una experiencia única.
La actuación, que comenzará al atardecer, permitirá al público disfrutar de un recorrido por los grandes éxitos del legendario artista estadounidense en uno de los enclaves más espectaculares del municipio. El mirador del Corazón de Jesús –que este año cumple 80 años desde su consagración y que está realizado por los artistas murcianos Anastasio y Nicolás Martínez, mismos autores del Sagrado Corazón de Monteagudo (Murcia)- , con sus privilegiadas vistas sobre el paisaje abanillero y uno de los atardeceres más bellos del Levante español, volverá a convertirse en el escenario perfecto para despedir una nueva edición de un festival que ya se ha consolidado como una cita imprescindible del verano cultural.
El homenaje, interpretado por María Esteban junto a su formación, trasladará al público a la época dorada del jazz y la canción americana mediante un cuidado repertorio que revive la elegancia, el carisma y la personalidad de Frank Sinatra, en un espectáculo pensado para emocionar y disfrutar en un entorno incomparable.
Esta sexta edición del Festival en Escalera, que cuenta con el apoyo del Instituto de las Industrias Culturales y las Artes de la Región de Murcia, ha vuelto a confirmar el enorme respaldo del público. Todas las actuaciones celebradas han registrado un lleno absoluto, reflejando el creciente interés que despierta esta propuesta cultural y el éxito de un formato que combina música de calidad con espacios patrimoniales únicos.
El festival arrancó con el espectáculo familiar 'El Niño Orquesta', de la Orquesta Sinfónica Vila de Sant Joan, una original propuesta que acercó la música clásica a pequeños y mayores mediante una divertida historia llena de humor y descubrimiento que estuvo dirigida magistralmente por la Directora Artística del Festival y abanillera Celia Torá. Posteriormente, el público disfrutó del exitoso musical 'MAMMA MIA', de Aura Producciones, que convirtió el Corazón de Jesús en un gran escenario al aire libre con un montaje repleto de música, interpretación, danza y los inolvidables éxitos de ABBA.
El concierto, gratuito, será sin duda una de las citas destacadas en la que todo el interesado puede asistir a vivir una velada irrepetible en un espacio donde la cultura se funde con el patrimonio natural y paisajístico del municipio, ofreciendo una experiencia difícil de encontrar en otros lugares.
Aunque el Festival en Escalera bajará el telón este sábado, la programación cultural del ciclo Noches de la Cruz continuará durante los próximos fines de semana con nuevas propuestas musicales y culturales que seguirán llenando de vida las noches de verano en Abanilla, manteniendo la apuesta del Ayuntamiento por acercar la cultura a espacios emblemáticos del municipio.
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