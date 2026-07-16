‘Murcia Sonríe’ con "el festival de comedia más importante de Europa"

Más de 40 artistas, 14 espacios escénicos y 11 ciudades. Bueno, y millones de risas. Estas son las cifras que amparan la próxima edición –la undécima ya– del festival de comedia Murcia Sonríe, que se presentó este miércoles en el Víctor Villegas. Y es que el Auditorio Regional, en la capital del Segura, vuelve a ser uno de los escenarios elegidos por Ninona Producciones; en concreto, serán cuatro los espectáculos que acoja en el marco de esta programación durante el próximo otoño: el nuevo show de la televisiva Paz Padilla (2 y 3 de octubre), el espectáculo en vivo del superequipo de youtubers Team Fantasy (4 de octubre), un monólogo del popular Dani Martínez (20 de noviembre) y una nueva cita con un dueto que es ya un clásico de este evento, el formado por Aguilera y Mení (22 de noviembre).

Sin embargo, como ya se ha adelantado, son muchos más los cómicos que pasarán por la Región la próxima temporada de la mano de Ninona, productora murciana –de alcance nacional– dirigida por Abilio Gilar. También tiene fechas previstas, por ejemplo, el yeclano David Domínguez, que abrirá la programación el próximo 2 de octubre en el Teatro Cervantes de Abarán y pasará también por San Javier (Teatro de Invierno, 3 de octubre), Bullas (Auditorio Casa de la Cultura, 24 de octubre), Cartagena (El Batel, 25 de octubre) y Murcia (Teatro Romea, 26 de noviembre). O Pedro Ángel Roca, que pasará también por la trimilenaria (3 de octubre), así como por su pueblo, Torre Pacheco (CAES, 23 de octubre), y Molina de Segura (Teatro Villa, 24 de octubre), mientras que Guelmi se presentará en la Fundación Mediterraneo de Murcia (23 de octubre) y el veterano de Paramount Comedy David Navarro se subirá a las tablas del Teatro Circo de la capital unos días antes, el 18 de octubre.

Paz Padilla, Miguel Noguera y Martita de Graná forman parte de esta convocatoria

Ellos cuatro –David Domínguez, Pedro Ángel Roca, Guelmi y David Navarro– estuvieron presentes ayer en el Villegas, dando empaque a la presentación junto al propio Abilio Gilar –responsable también de Fina La Filla Festivales y director de Murcia Sonríe– y la consejera murciana de Turismo, Cultura y Deporte, Carmen Conesa. De hecho, la representante autonómica quiso destacar el valor de este proyecto para las dos primeras carteras que incluye su cargo, dada la relevancia nacional de un festival de comedia que «no solo hace reír a los murcianos, sino que atrae a público de otras provincias por contar, en cada edición, con el elenco de cómicos más importantes de España. Además, el modelo del festival coincide con las políticas del Gobierno regional, ya que contribuye a descentralizar la oferta cultural, incrementando la programación de calidad en los distintos municipios, generando actividad y empleo en el sector».

Y es que Murcia Sonríe acumula más de 275.000 espectadores desde su primera edición, lo que le sitúa como «el festival de comedia más importante de Europa», según la Consejería de Cultura. Desde luego, la nómina de artistas de esta primera edición avala dicha afirmación, pues, además de los citados, el programa incluye espectáculos de primeras espadas como Ernesto Sevilla, Goyo Jiménez, Rober Bodegas (Pantomima Full), El Monaguillo y Comandante Lara; incluso este año Ninona cuenta con una figura internacional como la del venezolano Manuel Ángel Redondo.

Más espectáculos

Ernesto Sevilla, una de las caras más visibles de La hora Chanante y Muchachada Nui, visitará Cartagena (17 y 18 de octubre) y Murcia (27, 28 y 29 de noviembre), cerrando esta edición en el Romea, mientras que Goyo Jiménez, uno de los favoritos del público regional, presentará su nuevo espectáculo en Murcia (13, 14 y 15 de octubre), Cieza (16 de octubre) y Cartagena (22 de noviembre). Por su parte, Rober Bodegas solo tiene una fecha: el 6 de noviembre en la Fundación Mediterráneo de la capital del Segura, y El Monaguillo, dos: 13 de noviembre en Torre Pacheco y 19 de ese mismo mes en Molina.

En cuanto al Comandante Lara & Cía, que se han pateado los escenarios de toda la Región, solo tienen programado un show en nuestra tierra el próximo otoño: el 15 de noviembre en el Auditorio Margarita Lozano de Lorca, y lo mismo ocurre con Manuel Ángel Redondo, que se subirá al escenario de la Fundación Mediterráneo de Murcia el 27 de noviembre. Otra figura muy reconocida del programa es Ángel Martín, que regresa con su espectáculo Somos monos el 28 de noviembre –lo presentará en el Romea–, mientras que una de las principales novedades de esta edición es la presencia del actor Marc Biarnés, mejor conocido en redes como @nosoloviernes, que estará con su show en directo en El Batel (13 de noviembre) y, de nuevo, la Fundación Mediterráneo de Murcia (14 de noviembre).

Los ganadores del gran concurso de chirigotas de Cádiz también actuarán en esta edición

Quien también ha hecho una amplia comunidad en redes es Martita de Graná, que encabeza una producción titulada Cómicas que podrá verse el 16 de octubre en el Teatro Circo de la capital; le acompañarán Virginia Riezu y Antonia Triviño. Y no son pocos los que se alegrarán de la visita del inclasificable Miguel Noguera, colaborador habitual de Venga Monjas, Buenafuente y La Resistencia, que pisará las tablas de la Fundación Mediterráneo de Murcia el 2 de octubre; por cierto, sobre ese mismo escenario actuarán el 21 de noviembre Pepe Céspedes y Paco Calavera, dos referentes de la escena nacional de la stand up comedy.

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Completan la programación Patricia Galván (Fundación Mediterráneo de Murcia, 10 de octubre), Petite Lorena (El Batel, 16 de octubre, y el TCM, 17 de octubre), Abián Díaz (TCM, 18 de octubre) y Dannusx (Fundación Mediterráneo de Murcia, 7 de noviembre, y El Batel, 8 de noviembre). Y, como bonus track, el 16 de octubre visitará Cartagena La Chirigota del Bizcocho, primer premio en el Concurso Oficial de Agrupaciones Carnavalescas de Cádiz (COAC). Las entradas para este y el resto de espectáculos, a la venta en murciasonrie.com.