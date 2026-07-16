El Jazz San Javier reconoce a Benavent a la luz de los maestros De Lucía y Corea

«Me hizo mucha ilusión», confesaba Carles Benavent en una entrevista con La Opinión antes de su concierto de anoche. Se refería al momento en el que le comunicaron que el Festival Internacional de Jazz de San Javier le concedía el premio de su vigésimo octava edición, un galardón que en esta ocasión no premia solo una trayectoria, sino una forma de entender la música que sostiene que el flamenco y el jazz nunca fueron mundos separados, sino lenguajes que estaban esperando encontrarse.

Y ayer, por fin, llegó el momento. El veterano músico barcelonés, de 72 años, recibía sobre las tablas del Auditorio Parque Almansa tan preciado reconocimiento. Lo hacía antes de corresponder dicha distinción con un exquisito concierto junto a su trío –que completan Roger Mas y Toni Pagès– y con dos invitados de excepción: Raynald Colom a la trompeta y Tomasito al cante y el baile. Todos se rindieron ante el maestro.

En el ambiente sobrevolaba el nombre de otro músico que hoy forma parte del Olimpo del jazz: Chick Corea, una leyenda, ya tristemente fallecida, que recibió este mismo galardón en 2018, en el concierto de clausura de la vigésimo primera edición del Jazz San Javier. Con el prestigioso pianista compartió Benavent multitud de historias, todas ellas relacionadas con la fascinación del estadounidense por el flamenco (de hecho, el catalán formó parte de su aclamado proyecto Touchstone, de 1982). Lo que nos lleva inevitablemente a otro icono: Paco de Lucía, nexo de unión entre Corea y Benavent.

De ambos se acordó el músico en una noche que fue, a todas luces, especial. Por el reconocimiento, por sus maestros y por lo que tenía preparado para el público de San Javier. Y es que el catalán trajo Vida (2018) al Parque Almansa, uno de sus proyectos más redondos; y lo trajo, como ya se ha señalado, con quienes fueron sus compañeros de estudio durante las sesiones de grabación de aquel álbum. De hecho, él mismo reconocía que se trataba de una situación excepcional: «A veces ha venido Tomasito, a veces, el Raynald, pero con Raynald y Tomasito, todos juntos con el trío..., no ha habido muchas actuaciones», confesaba.

Y, por supuesto, no desperdició la oportunidad de rendir tributo a De Lucía, con un par de temas de su autoría, ni a Corea, al que dedicó Belle solitude, una suerte de versión de su tema Eternal child, que el homenajeado reconocía sentir cierta envidia por no haberla compuesto él. La cuestión es que, al final, todo queda entre maestros, y Benavent ya es, por derecho propio, de la misma casta que estos gigantes del jazz y del flamenco.

Un desalojo que no apagó el jazz

Lo que prometía ser una noche inolvidable de jazz en el Auditorio Parque Almansa de San Javier terminó siéndolo por un motivo inesperado. La primera actuación de la noche tuvo que interrumpirse después de que el equipo de seguridad recibiera el aviso de una mochila sospechosa en el recinto, lo que obligó a desalojar al público por precaución.

El incidente, sin embargo, no apagó la música. La cantante y multiinstrumentista sueca Gunhild Carling, una de las grandes figuras del jazz europeo y premiada por el festival en 2022, salió al exterior con su trompeta y continuó animando a los asistentes mientras se resolvía la incidencia.

Móviles en mano, el público siguió disfrutando entre fotografías, sonrisas y aplausos. Carling, acompañada por algunos miembros de la banda barcelonesa Shakin’ All, liderada por el trombonista Dani Alonso, convirtió la espera en una prolongación improvisada del concierto.

Minutos después, una vez descartado cualquier riesgo, los asistentes pudieron regresar a sus butacas y la programación continuó con normalidad. El parón se produjo antes del homenaje al bajista Carles Benavent.

Al final, la única explosión de la noche fue la de música, buen humor y aplausos.