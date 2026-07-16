Elvis Crespo llega a Murcia en su último gran pico de popularidad

Pocos merengues han pegado tanto en España como el Suavemente de Elvis Crespo. Y hoy el neoyorquino –de ascendencia puertorriqueña– aterriza sobre el escenario del ‘Murcia On’con su gran hit bajo el brazo pero muchísima menos delicadeza que la que propone el que hasta ahora es su mayor éxito en nuestro país (y a nivel global).

Porque el ganador de dos Grammy –uno de ellos, latino– se presentará en la Plaza de Toros de La Condomina junto a una multitudinaria banda, Formula Six, que ya ha demostrado su buen hacer en Jerez de la Frontera, en el Starlite Occident (Marbella), en la Marina Norte (Valencia) y, anoche, en las Noches del Botánico de Madrid. Todo parece indicar que hoy harán la propio en la quinta parada del Poeta Herío Tour - Europa 2026.

En cuanto a Crespo, su visita coincide con la publicación de Poeta Herío: Colmadito Special Edition, una ampliación de su trabajo de 2025 que incorpora cinco nuevas canciones y que combina desamor y sanación con ritmos tropicales. Además, el artista vive un momento de especial proyección en nuestro país tras situarse en el número uno de las listas españolas con La Graciosa, su colaboración con Quevedo en el último álbum del canario, El baifo (2026).

De hecho, aprovechando su actuación en el festival Starlite Occident, Crespo desveló cómo surgió su colaboración con la estrella isleña, confesando que al principio no entendió el significado de la canción y que incluso pensó que el título hacía referencia a una mujer. «Me envía la canción y la escucho, pero no la entendía, no sabía por qué me la mandaron. No hablé con Pedro. Cuando tú hablas con el artista ya entiendes el proyecto. Ahí es cuando le digo: ‘No entiendo La Graciosa', porque pensé que era una muchacha a la que le estaban diciendo ‘La Chistosa’», explicó entre risas.

Una vez comprendió la idea del proyecto, el puertorriqueño no dudó en implicarse por completo. «Le saqué los acordes de la guitarra, la sentí [la canción], me envolví en ella, me la aprendí, la defendí y así vemos el resultado: un tema que se considera seriamente la canción del verano. Eso me alegra muchísimo», aseguró. Además, celebró que se haya convertido en la banda sonora de las celebraciones de la Selección Española durante el Mundial: «Cada vez que anotamos un gol, lo que se escucha es La Graciosa», afirmó orgulloso.

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Así, tras más de 25 años de trayectoria, más de siete millones de discos vendidos y una carrera reconocida con premios Grammy y Billboard, Elvis Crespo se mantiene ilusionado, y hoy pretende contagiar a quienes acudan a su concierto en Murcia. Asegura que no faltarán los éxitos que han marcado su trayectoria, como Píntame, Tu sonrisa, Tatuaje, La ventanita y, por supuesto, Suavemente.