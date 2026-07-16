Eduardo Guerrero impartirá una masterclass de baile flamenco en el Cante de las Minas

Se acerca la semana favorita de los amantes del flamenco en la Región con la 65.ª edición del Festival Internacional del Cante de las Minas, que se celebrará del 29 de julio al 8 de agosto. Con una amplia programación de actividades en torno a este arte, declarado Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO, los aficionados al baile tendrán este año la oportunidad de aprender de uno de los grandes maestros de la disciplina: el bailaor y coreógrafo gaditano Eduardo Guerrero, ganador del premio 'Desplante' en la edición de 2013.

Guerrero impartirá una masterclass de baile flamenco el 7 de agosto, en una de las actividades más destacadas del festival. La cita tendrá lugar en el Museo Minero de La Unión a partir de las 12.00 horas y brindará a los asistentes la oportunidad de aprender de uno de los grandes referentes de la escena flamenca contemporánea. Los interesados pueden inscribirse a través de la web del festival por un precio de 60 euros.

Una trayectoria sustentada por los más grandes

Titulado en Danza Española por el Conservatorio de Cádiz, Guerrero cuenta con una sólida trayectoria internacional que comenzó a consolidarse en 2011, cuando empezó a crear sus propias obras.

Una maestría que, a lo largo de su carrera, se ha nutrido del legado y la enseñanza de figuras imprescindibles del flamenco como Manolo Marín, Mario Maya o Antonio Canales.