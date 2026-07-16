Yumala Trasobares: "El mundo del drag me ha ayudado a ser humilde y tener madurez"

Yumala —nombre artístico de Pepe, de 24 años— lleva desde el 19 de noviembre de 2020 subiendo a los escenarios de la escena drag murciana. Compatibilizó sus inicios con la carrera de Arte Dramático, hoy vive exclusivamente de su trabajo como artista y gestiona la programación semanal de uno de los locales de referencia de la región, Delulu Club. En esta conversación se habla de precariedad laboral, intrusismo, humor como herramienta política y de los pequeños accidentes que solo pasan sobre un escenario.

¿Quién es Yumala Trasobares?

Yo tengo 24 años y Pepe es la persona nacida en Elche, pero Yumala nació en Murcia y, por tanto, es murciana. Una chica de ciudad a la que le gusta mucho el campo.

¿De dónde viene el nombre?

Yumala viene de Yumalai: un nombre gitano que escuchaba en las calles de La Fama. Y Trasobares, pues de Manuela Trasobares, una artista, escultora, pintora y cantante lírica (muy reivindicativa en cuanto a los derechos de las mujeres trans gracias a la famosa escena de la copa rota en un directo de televisión en Valencia en 1997).

¿Cuándo empezó y por qué?

Empecé el 19 de noviembre de 2020. Siempre me ha gustado el mundo del drag; de hecho soñaba con ser una drag queen y me montaba coreografías en mi cuarto. Antes incluso de salir del armario, mis padres me regalaron un par de tacones. Imitaba los playbacks que hacían entonces las drags a nivel internacional. La primera vez que salí a un local de ambiente en Murcia fue a la sala Piscis, y un día anunciaron que buscaban artistas nuevos. Me lancé a la piscina.

¿Tuvo mucho tiempo para prepararse?

Me dieron dos semanas. Una amiga me dejó una peluca, mi madre me compró unos pantalones que todavía conservo, y me maquilló otra amiga porque yo no sabía, y sigo sin saber mucho la verdad.

¿Qué es lo que más le apasiona?

Crear, disfrutar de todos los ámbitos artísticos, tanto del canto como del baile, poder expresarme, disfrutar de las canciones y transmitírselo al público. Sobre todo el poder decirte que cumplo un sueño. Eso es lo que más disfruto, la verdad. El conocer gente y poder darle oportunidades a otras compañeras.

No son conscientes de que fuera de Murcia se cobra bastante menos y en peores condiciones

¿Cómo ha sido compatibilizar la carrera de Arte Dramático con el drag?

Entre semana tenía la escuela y luego los fines de semana tenía los shows de Yumala. Coges muchas tablas en los escenarios. Te ayuda a quitarte barreras.

¿Qué opina del auge de las nuevas artistas drag en los últimos años?

Es bueno, por un lado, porque da visibilidad al arte, pero también hay intrusismo laboral. Yo vivo exclusivamente del drag, es mi trabajo, igual que un ingeniero o un camarero. Hay quien lo hace por amor al arte, hay quien busca fama y atención, y hay quien lo hace por hobby, cobrando poco o nada —y eso le quita el puesto a quien realmente vive de ello y paga el pan con ese dinero.

Yumala Trasobares posa para una foto mientras muerde una rama con flores con una mirada decisiva. / La Cámara Encantada

¿Cómo son las condiciones económicas del sector?

Vas a tener que tragar mierda. Hay artistas que solo viven del drag y tienen que trabajarse cada paso; y hay otras que tienen otro sueldo aparte y les da igual no tragar. En el local donde trabajo ha habido noches en las que no ha entrado nadie y aun así hay que pagar a dos drags, camareros y seguridad. Muchos locales abren entre semana casi solo gracias a las travestis, para tener algo de público. Yo llevo casi cinco años, y estoy contenta con lo que cobro porque me lo he currado.

¿Qué le falta y qué le sobra a la escena drag murciana?

Le falta conciencia y agradecimiento. Hay compañeras que después de la fiesta siguen de fiesta, y eso también proyecta una imagen. Hay que ser muy consciente de lo que ofrece. Al final, todas somos un producto. Además, falta mirar hacia dentro: muchas no son conscientes de que fuera de Murcia se cobra bastante menos y en peores condiciones. Por el otro lado, sobra comparación, tanta tontería de comparar sueldos y trayectorias entre compañeras.

¿Tienen la política y la reivindicación social un espacio en su show?

Por supuesto. El humor es un atajo para decir las cosas, se ha hecho toda la vida. Me río mucho de las adversidades de la vida; es la forma más amena de vivirla.

El mundo de la noche me ha ayudado a ser más humilde, poner los pies sobre la tierra y ser madura

¿Cuál ha sido el momento más aleatorio que ha vivido sobre un escenario?

Una vez, en un festival, iba a subirme a unas barras para hacer una escena y uno del público se puso delante de mí y sin querer le di un rodillazo en el mentón. Entendió que fue un accidente y seguí actuando —siempre sigo, pase lo que pase. Otro día, en Alicante, me hice un corte con una uña postiza en pleno show: empecé a sangrar y salpicar al público, y tuvieron que parar la canción para curarme.

¿Qué sello suyo lleva siempre por delante?

El acento murciano y la Zarzuela. La Zarzuela (un canto lírico de los barrios castizos de Madrid). siempre que puedo la pongo para que se vaya conociendo en diferentes partes de España . De hecho, he sido la primera y única persona que ha hecho las prácticas en el Teatro de la Zarzuela.

¿Qué es lo más importante que le ha enseñado Yumala a Pepe?

Noticias relacionadas

La humildad. Poner los pies sobre la tierra. No miro lo de los demás, lo de los demás es que me da igual, lo haga mejor o lo haga peor. Yo estoy contento con lo que yo hago. Yo me he comparado muchísimas veces, pero ahí ha habido un cambio increíble. El mundo de la noche te da mucha madurez. n